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港聞二

83年率團訪京 倡主權換治權 寄語後輩「從政要有人民授權」

【明報專訊】李鵬發在1980年代予人「親英」的印象，1983年曾率「青年才俊團」訪京討論香港前途問題，提出「主權換治權」，但中國政府不接受。與李鵬飛相識30多年的前金融服務界議員詹培忠憶述，英國當年原欲給予兩局議員居英權，但李一直沒有申請英國護照，只持有身分證明書，「他始終稱自己是中國人」。詹又稱，李鵬飛約兩月前入院，身體失去抵抗力，「他入院時並非自願，而是家人致電999」。詹稱，自從李鵬飛「師父」鍾士元逝世後，他亦悶悶不樂。

李鵬飛曾在一個對談中解釋，因為1980年代中國很不濟，如果收回香港，擔心香港會大亂，1983年新華社找他組織「青年才俊團」訪京，團員為立法局非官守議員張鑑泉、周梁淑怡、當時仍是大律師的李柱銘、李國能等，獲現任國家主席習近平的父親、時任中共書記處第一書記習仲勛接見。

1992年，彭定康被委任為港督後，李鵬飛辭任行政局議員，1993年與張鑑泉、周梁淑怡組織自由黨。自由黨現時有多名功能組別議員，而李鵬飛曾在訪談中形容功能組別是「政治分贓」。李鵬飛在1995年由委任議員轉戰直選，參加立法局選舉贏得新界東北選區的席次，回歸後參加首屆立法會選舉的新界東選區，該參選名單得3萬多票，未能贏得議席。

曾批功能組別政治分贓

1995年轉戰直選贏新界東北議席

曾與李鵬飛在立法局共事的李柱銘表示，數個月前曾與李鵬飛飯敘，當時李身體狀况還可以。他形容，李鵬飛的心一向是民主的，「他是真真正正的香港人」 。他稱，與李鵬飛「砌得最厲害」一次是1995年時任港督彭定康提出民主成分較高的「新九組」方案，李鵬飛覺得立法局「直通車」較重要，引述時任港澳辦主任魯平說通過「新九組」方案，中方就會另起爐灶，游說李柱銘不要支持。李柱銘說，在李離世前，二人仍互指對方有錯，但沒有因此影響關係。

曾任職李鵬飛議員助理的深水埗區議員、大律師劉偉聰稱，李鵬飛曾稱「從政定要有認受性，定要有people's mandate（人民授權），最簡單是一人一票」，並憶述他原欲帶領自由黨轉型為類似英國保守黨的政黨，但加入臨立會後卻敗選，自此便淡出政黨，慨嘆現時自由黨的發展，與其想法背道而馳。

自由黨黨魁鍾國斌表示，李鵬飛是自由黨首名參與直選的人，對整個選舉及政治生態有很大貢獻及嘗試。

相關字詞﹕詹培忠 田北俊 自由黨 李鵬飛 反修例風波 林鄭月娥

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