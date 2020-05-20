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李鵬飛上周五逝世 享年80 半生政壇路 永站港一方

【明報專訊】政壇元老、前行政、立法兩局議員、自由黨創黨主席李鵬飛上周五（5月15日）逝世，享年80歲。李鵬飛心繫香港，近年多次勸諫特首林鄭月娥，去年爆發反修例風波後李提醒她為官之道，當國內與香港利益有衝突時要「企在香港人一方」，並多次聯署要求政府撤回修例、成立獨立調查委員會，徹底找出問題根源，但林太未有採納。林鄭月娥昨表示，就任後接受的第一個電視訪問就是由李鵬飛主持，對他辭世表示深切哀悼，讚揚他「退任議員後仍心繫社會，經常就社會議題發表精闢獨到的意見」。

林鄭深切哀悼 讚心繫社會

李鵬飛的太太和家人昨日發出訃聞，稱李鵬飛已於5月15日晚上，在家人陪同下安詳辭世，喪禮將秉承其遺願，以私人形式進行。追思會將於稍後選擇適當日期舉行。

人稱「飛哥」的李鵬飛原本是工程師，1967年在工業總會認識了時任立法局議員鍾士元，外界視其為鍾的入室弟子。他至1978年獲港英政府邀請，擔任立法局非官守議員至1997年；1985年獲委任做行政局議員。李鵬飛於1993年創立自由黨，成為創黨主席。他1998年參加回歸後首屆立法會選舉的新界東直選，落敗後辭任自由黨主席（生平見表）。

李近十多年亦有在電台月旦時事，2004年他辭任商台《風波裡的茶杯》主持，稱原因是收到一名自稱前中方官員的陳姓男子來電，邀約他談節目，並提及他的妻女，他不欲家人受騷擾。2018年最後一次主持港台節目《議事論事》時祝願香港能「大和解」。他提到對今天香港「高度自治」、「港人治港」面對很大挑戰感到「惆悵」，希望政黨與政府加強溝通，減少社會分化。他寄語林鄭月娥，憑一人努力無法左右大局，希望她放權予下屬發揮。他又談到國務院2014年發表白皮書指中央對香港有「全面管治權」，稱若中方在回歸前提出，相信令很多香港人感到驚訝。

反修例風暴 批林鄭「無企港人一邊」

在去年反修例風波爆發後，李接受傳媒訪問，認為修例不是特區政府的主意，批林鄭月娥「官到有求膽自細」、無政治智慧，為求連任故「聽主子話」，而林太「最錯」是「無企在香港人一邊」。

鄧蓮如讚正直忠誠「常為港發聲」

陳方安生稱普選無期 李重大遺憾

曾與李鵬飛共事多時的前行政局首席非官守議員鄧蓮如，稱李鵬飛是他的良朋摯友，為人正直忠誠，「他是個明辨是非的人，經常無畏無私地為着香港的福祉而發聲。 」她說懷念故友。

2013年，李鵬飛參與由前政務司長陳方安生牽頭成立的組織「香港2020」，討論香港政改方案。陳方安生昨發聲明，表示得悉李鵬飛因病離世，非常難過。陳太形容李敢作敢為、坦率直言，稱普選夢遙遙無期是李其中一個「重大遺憾」。陳太又說，特區政府沒有維護一國兩制，中央削弱香港的高度自治，亦令李傷心和失望。

自由黨榮譽主席田北俊表示，與李鵬飛相識三四十年，視他為師父，雖然近年飛哥身體狀况一般，但當需要他時「永遠都會行出來支持我們」，例如去年聯署要求特首撤回逃犯條例修訂等。他形容李鵬飛是傑出政治家，「希望飛哥一路好走」。

前立法局議員、全國政協常委唐英年表示，李是他師父，教他立法局的歷史和運作，特別懷念與李及鍾士元的三人飯局，一起討論香港時事。他讚揚李對香港抱有深切熱情，對特區施政有自己的看法，亦曾參與遊行，不平則鳴。

李鵬飛近年亦有為醫療組織籌款。香港皮膚醫學慈善基金會主席陸乃明表示，基金會在2015年成立，冀提供皮膚專科服務予弱勢社群、智障人士，但缺乏資金。他當年透過朋友認識李鵬飛，向他講解計劃，雖基金會沒有往績，但李爽快答應幫忙，親自寫信到李嘉誠基金會，為皮膚醫學慈善基金會籌得3年、每年20萬資助。

相關字詞﹕普選 反修例風波 李鵬飛 林鄭月娥

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