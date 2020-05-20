港聞

港聞二

分認藏伸縮棍擲汽油彈 兩15歲男一感化一候懲

【明報專訊】兩名15歲少年分別於去年9月及11月被揭藏有伸縮棍及向柴灣已婚警察宿舍擲汽油彈，昨同在東區裁判法院少年庭續訊。藏武器少年早前認罪被判感化15個月，另一人則承認一項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪候判。負責處理兩案的裁判官語重心長寄語兩人勿僭越法例，並向其中一人表示，如有人犯法，「不論係表達訴求定係執法者，自然有法例規管佢哋」。

首案被告15歲少年被指於去年9月15日「國際民主日」遊行時，在銅鑼灣港鐵站付款區內藏有一支伸縮棍，他早前承認一項管有攻擊性武器罪名，昨被判15個月感化令，須守宵禁令、接受心理輔導及參與更生活動等。

官：不論表訴求還是執法 違法同究

裁判官何俊堯判刑時同時勸喻少年，法例容許他表達訴求或意見，但大前提是不可違法，「一旦過咗法例，不論係表達訴求嘅人，定係執法者，自然有法例規管佢哋，而唔係帶啲武器或者工具做啲違法行為，咁樣係唔能夠接受」。

認擲汽油彈少年患亞氏保加症

次案被告15歲少年患有亞氏保加症，被指於去年11月18日警方圍堵理工大學時，身穿黑衣及戴口罩，與另一女子向柴灣已婚警察宿舍擲汽油彈，被一名退休人士制服。他昨承認一項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，押後7月14日判刑。

何官問控方是否有人因事件受傷，控方回答沒有，何官說「就算有，唯一都係可能被告喺被捕嗰陣受傷」。何官隨後向少年說，若他為成年人或沒特殊背景，現已即時判囚，寄語「無論乜嘢目的，只要你做咗違法嘢，就要承擔後果」，又說「你做嘅時候可能覺得係好少事，但結果可能影響好大」。

【案件編號：ESCC700006/19、700004/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕管有攻擊性武器 港島 縱火 汽油彈 已婚警察宿舍 少年法庭 反修例風波

上 / 下一篇新聞

宗教聚會鬆綁 卡拉OK等停業延7日 限聚延至六四 支聯批借疫打壓
宗教聚會鬆綁 卡拉OK等停業延7日 限聚延至六四 支聯批借疫打壓
區會提憂警打壓集會 民政專員拉隊離場
區會提憂警打壓集會 民政專員拉隊離場
宗教團體需自訂防疫措施 清真寺禮拜加場分流
宗教團體需自訂防疫措施 清真寺禮拜加場分流
公眾泳池局部開放人數設限 冲身須隔開
公眾泳池局部開放人數設限 冲身須隔開
失業率5.2% 追貼金融海嘯高位 月增4萬失業 就業按年跌幅破紀錄
失業率5.2% 追貼金融海嘯高位 月增4萬失業 就業按年跌幅破紀錄
10次求職不果 單親母領綜援
10次求職不果 單親母領綜援
薪趨指標加逾1% 公務員或逆市加薪
薪趨指標加逾1% 公務員或逆市加薪
不滿隔離營 南非商人入稟爭家居檢疫 稱衛生差牀有死曱甴 梁子超：措施不可廢除
不滿隔離營 南非商人入稟爭家居檢疫 稱衛生差牀有死曱甴 梁子超：措施不可廢除
14川崎症童3驗抗體陰性 初步陽性患者家屬驗唾液
14川崎症童3驗抗體陰性 初步陽性患者家屬驗唾液
林鄭：擬增化驗量至一日7000
林鄭：擬增化驗量至一日7000
警司劉肇邦村屋涉僭建天台屋 前警察父親同村屋花園亦涉霸官地
警司劉肇邦村屋涉僭建天台屋 前警察父親同村屋花園亦涉霸官地
一個月警9高層捲僭建霸地 議員斥守法意識弱
一個月警9高層捲僭建霸地 議員斥守法意識弱
廉署控女警 涉向報案人索折扣購物
廉署控女警 涉向報案人索折扣購物
曾任電視台記者 港鐵公關情困燒炭亡
曾任電視台記者 港鐵公關情困燒炭亡
汽油彈擲警總 「東區小霸王」囚4年4月
汽油彈擲警總 「東區小霸王」囚4年4月
襲警案拒批警匿名 官：不能常規化
襲警案拒批警匿名 官：不能常規化
李鵬飛上周五逝世 享年80 半生政壇路 永站港一方
李鵬飛上周五逝世 享年80 半生政壇路 永站港一方
83年率團訪京 倡主權換治權 寄語後輩「從政要有人民授權」
83年率團訪京 倡主權換治權 寄語後輩「從政要有人民授權」
指港現近乎恐怖分子事件 林鄭：有人再提23條可理解
指港現近乎恐怖分子事件 林鄭：有人再提23條可理解
海園54億料周五表決 朱凱廸擬提中止待續
海園54億料周五表決 朱凱廸擬提中止待續
試運3日 迪士尼準備重開
試運3日 迪士尼準備重開
主席獻辭：《明報》又一次見證大事 世界華文媒體有限公司主席、拿督斯里張翼卿醫生
主席獻辭：《明報》又一次見證大事 世界華文媒體有限公司主席、拿督斯里張翼卿醫生
多事之秋 專業堅守
多事之秋 專業堅守
大疫同行
大疫同行
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】林鄭引「曼德拉名言」道歉
【Emily】林鄭引「曼德拉名言」道歉
【Emily】上港台直播期間 何君堯畀告票阿廷
【Emily】上港台直播期間 何君堯畀告票阿廷
【Emily】兩會禁帶助手 李家傑拎行李跌傷
【Emily】兩會禁帶助手 李家傑拎行李跌傷
【Emily】社總副會長 張志偉積極備戰社福界
【Emily】社總副會長 張志偉積極備戰社福界
【Emily】新世界口罩機 基層「嘟」卡免費取
【Emily】新世界口罩機 基層「嘟」卡免費取