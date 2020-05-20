分認藏伸縮棍擲汽油彈 兩15歲男一感化一候懲

首案被告15歲少年被指於去年9月15日「國際民主日」遊行時，在銅鑼灣港鐵站付款區內藏有一支伸縮棍，他早前承認一項管有攻擊性武器罪名，昨被判15個月感化令，須守宵禁令、接受心理輔導及參與更生活動等。

官：不論表訴求還是執法 違法同究

裁判官何俊堯判刑時同時勸喻少年，法例容許他表達訴求或意見，但大前提是不可違法，「一旦過咗法例，不論係表達訴求嘅人，定係執法者，自然有法例規管佢哋，而唔係帶啲武器或者工具做啲違法行為，咁樣係唔能夠接受」。

認擲汽油彈少年患亞氏保加症

次案被告15歲少年患有亞氏保加症，被指於去年11月18日警方圍堵理工大學時，身穿黑衣及戴口罩，與另一女子向柴灣已婚警察宿舍擲汽油彈，被一名退休人士制服。他昨承認一項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，押後7月14日判刑。

何官問控方是否有人因事件受傷，控方回答沒有，何官說「就算有，唯一都係可能被告喺被捕嗰陣受傷」。何官隨後向少年說，若他為成年人或沒特殊背景，現已即時判囚，寄語「無論乜嘢目的，只要你做咗違法嘢，就要承擔後果」，又說「你做嘅時候可能覺得係好少事，但結果可能影響好大」。

【案件編號：ESCC700006/19、700004/20】

（反修例風暴）