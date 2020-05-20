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港聞二

廉署控女警 涉向報案人索折扣購物

【明報專訊】廉政公署昨落案起訴一名女警，她涉嫌於2017年調查一宗貿易詐騙案時，向報案人索取折扣購買運動鞋及耳環；她亦曾向受查女商人及報案人索取折扣購買名牌手袋及童裝，作為調查案件誘因或報酬，但遭拒絕。

29歲女警李倩華被控4項公職人員索取利益罪、1項公職人員接受利益罪；同案被告、45歲時裝公司前部門經理梁慧嘉及31歲珠寶公司前文員庄澳琳，則各被控一項向公職人員提供利益罪名。各被告已獲准予保釋，明日在西九龍裁判法院答辯。

涉收利益作查貿易詐騙案報酬

案情指出，梁、庄及另外一報案人向警方舉報一名女商人涉奢侈品貿易詐騙，時任油尖區刑事調查隊偵緝女警李倩華於2017年7月接手調查案件。

李倩華涉於2017年11月22日，向梁慧嘉索取以員工折扣價購買一對其公司的運動鞋，作為調查案件的誘因或報酬；梁涉於2017年12月13日，以相同目的向李提供以員工半價折扣、即2450元買得該對運動鞋。而庄澳琳則涉於2018年2月11日，以低於市價兩成至三成、即4500元向李售出一對耳環，作為李調查該案的誘因或報酬。

控罪又指出，李倩華涉於2017年9月20日及2018年1月15日，向涉案女商人索取以折扣價購買兩個時裝品牌的手袋，作為調查案件時傾向或保持傾向優待女商人的誘因或報酬。李另涉於2018年1月8日向報案人索取折扣，取得一個童裝品牌的貨品，作為調查案件的誘因或報酬。女商人及報案人拒絕向李提供相關利益。

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