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港聞二

一個月警9高層捲僭建霸地 議員斥守法意識弱

【明報專訊】短短一個月內先後9名警隊或輔警高層被傳媒揭發涉嫌違法僭建及霸佔官地，包括警務處長鄧炳強及輔警總監楊祖賜。有議員批評警務人員身為執法者應更加謹慎審視個人住所，「無乜可能唔知自己住嗰度有無僭建物」，直斥警方守法意識薄弱，「係咪恃住自己係警察，要其他政府部門畀幾分薄面你，咁點做紀律部隊？」

八鄉指揮官O記總警司亦捲風波

除本報最新揭露警察公共關係科警司劉肇邦的涉嫌僭建個案外，《蘋果日報》過去兩天亦揭發再多3名警隊高層個案，最新一宗涉及元朗八鄉分區指揮官李漢民，報道指其元朗一地下單位有至少3個懷疑僭建物；此外，曾負責元朗7．21事件警隊調配的新界北總區副指揮官曾正科，其位於荃灣川龍村持有的土地及物業，涉及最少5項違法事項；有組織罪案及三合會調查科（O記）總警司黃維，其於大埔錦麗園的單位天台亦被指有僭建物等。

陳淑莊：無可能不知道有僭建

立法會議員陳淑莊稱，近一個月來揭發的警隊僭建事件已多到不能用「接二連三」來形容，「好似已經變咗做好普遍嘅現象咁」，認為警隊形象難免會因連串僭建事件受損。她說，未有向屋宇署入則申請的建築物均被視為「僭建」，對公眾構成影響，而警察應更謹慎處理。她強調住屋有否僭建屬個人責任，「一哥肯出來叫警務人員留意吓（有否僭建）都無妨，但呢啲都要人提，講出嚟真係有啲醜」。

至於有部分個案的懷疑僭建物在涉事警員購入物業時已存在，陳淑莊認為「唔知道有僭建物」是不能接受的答案，「無可能唔知道，社會上有關僭建的討論很多，就算係法律上，『唔知』只可以用作求情理由，不能用作抗辯理由」。

議員譚文豪則形容涉事警隊高層「帶頭犯法，知法犯法」，不能夠接受警員以「唔知道有僭建」為藉口來蒙混過關，「根本唔使專業知識，好多（建築物）一望落去就知係僭建」，反問警隊「如果有個賊偷嘢，佢話佢唔知，咁警察係咪唔拉佢？」

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