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警司劉肇邦村屋涉僭建天台屋 前警察父親同村屋花園亦涉霸官地

【明報專訊】再有警隊高層捲入僭建霸地醜聞。本報早前揭發輔警「一哥」楊祖賜位於西貢北港新村的村屋涉僭建及霸佔官地後，進一步偵查發現，毗鄰另一村屋天台亦加建了兩組懷疑僭建物，村屋範圍亦涉佔用官地，村屋業主正是警察公共關係科警司劉肇邦（圖）及其家人。劉肇邦回應稱，會配合相關部門指示處理今次事件。有議員稱警隊高層涉嫌僭建事件近月實在多不勝數，情况愈見普遍，令警隊形象受損。

明報記者 梁銘姿

警方不評論 「可向有關部門投訴」

警方回應本報詢時表示不評論個別個案，傳媒如有相關資料或證據，可向有關部門查詢或投訴，相關人員會積極配合有關部門的調查。本報向屋宇署及地政總署查詢，至截稿前未獲回覆。

根據土地註冊處資料，劉肇邦及其家人2007年11月購入西貢北港新村一幢村屋，劉當年是以148萬元購入村屋2樓連天台，其妻購入1樓，其父劉容根與其母則購入地下一層連花園，各人均聘用同一律師事務所處理樓宇買賣事宜。

劉與妻各買一層 父母擁一層

高空圖見購入時僭建已存在

本報記者上周四（14日）到該村屋觀察，發現天台有一間逾兩米高的白色天台屋，設有窗戶及冷氣機，天台另有一個L形大型簷篷架在圍牆上，照片可見簷篷下擺放不少雜物，包括晾衫架及洗衣機等。根據2007年1月地政總署高空圖片，相關懷疑僭建物當時已經存在。

另外，記者比對地政總署網頁資料及現場相片，發現地下花園一角也有佔用官地之嫌，佔用面積約26平方呎。

城市規劃師吳永輝審視後認為該天台屋屬僭建物，L形簷篷是一組不能拆的金屬架，亦屬僭建物，業主理應向屋宇署登記及接受檢驗，尤其村屋僭建問題一向嚴重，即使僭建物不是由業主加建，業主亦應格外留神，盡早向政府部門登記。至於花園是否佔用官地，吳審視後表示，除非業主有向政府申請短期租約，否則便屬佔用官地。

劉：已遷及租出 會配合部門指示

劉肇邦回應本報查詢時承認村屋乃他與家人擁有，但均已搬走，現租予他人居住。他認為涉事構築物是否屬僭建須交政府及專業人士判斷。被問及購入村屋時有否了解天台是否僭建時，他稱「當時無做到呢樣嘢」。至於劉父購入的花園涉霸官地，劉肇邦稱購入時曾委託律師幫忙核對地契，現交由政府部門決定，他會全力配合部門指示。

現為警司的劉肇邦加入警隊前曾任記者，曾到阿富汗等戰地採訪。他1998年畢業於香港浸會大學新聞系，其後在無綫電視新聞部任記者及新聞主播，2002年投身警隊任職見習督察。

記者轉行警察 處理反修例頻亮相

去年反修例活動開始，劉多次在警方社交網站亮相，向公眾發放信息。他曾於訪問中透露小時候的志願不是做警察，而是在好友鼓勵下，再加上想接受新挑戰才決心轉行。

劉曾透露父親劉容根也是警務人員。土地註冊處資料顯示，劉父正是同一村屋地下樓層連花園的業主。本報翻查資料發現，劉容根曾於2002年獲頒授香港警察榮譽獎章，退休前任水警南分區警署警長，加入警隊逾31年，亦曾任第16屆員佐級協會委員暨水警總區區主席，他曾於訪問中提及自己有一名兒子亦在警隊任職。

相關字詞﹕偵查報道

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