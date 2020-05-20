林鄭：擬增化驗量至一日7000

林太表示，本港已做了約19萬個病毒檢測，但仍需加大力度，檢測沒病徵、甚至沒去過醫療機構的人。她提出要將病毒檢測量由目前4500個提升至7000個左右。另外，衛生署、港大及中大未能增加儀器前，會按需要延長化驗所服務時間；港府同時聯絡私人化驗所，希望提升檢測量應付社會需求。

2億資助衛署兩大學購儀器

食物及衛生局長陳肇始表示，會從防疫抗疫基金撥2億元予衛生署公共衛生化驗所及兩間大學，增加檢測儀器和人手，預計到8月可將檢測上限由現時每日約4500個，增至7000個。擴大檢測範圍方面，會為安老院舍、殘疾人士院舍和護養院的3000名員工檢測，以及在18區指定中醫診所等地點向市民派樣本瓶，呼籲較高風險、工作要接觸很多人的人，例如收銀員、司機等接受檢測。

衛生署發言人表示，衛生防護中心公共衛生化驗服務處每日可處理超過2000個樣本，即包括醫管局及衛生署的測試；衛生署補充，如化驗室每日全天候運作，可增至4500個樣本。公共衛生化驗服務處會繼續增購儀器及試劑，並盡量增加及調配人手應付工作。

港大微生物學系講座教授袁國勇則稱，港大現時每日檢測病毒量最多為250個樣本，平均每日驗100個樣本，會增購4至5台儀器，提升化驗量至每日900個。

中大醫學院發言人回應，將每日額外提供500個深喉唾液檢測，連同現有的糞便檢測服務，預計每日最多提供約1000個測試。

聯絡私人化驗所協助

香港醫務化驗所總會主席李偉振稱，私營市場現時主要有養和醫院、香港分子病理檢驗中心有限公司及栢立醫學化驗所有限公司提供新冠病毒測試，每日可測試500至600個樣本，另有約10間較小型的私家醫院和化驗所，合共提供100至200個測試，價格由千多元至數千元不等。他認為私營市場會視乎需求，增加檢測量並非不可能。

（抗疫新階段）