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14川崎症童3驗抗體陰性 初步陽性患者家屬驗唾液

【明報專訊】歐美等地4月底起陸續出現有川崎症徵狀的兒童，抗體檢測發現可能曾染新冠病毒。醫管局上周起邀今年患川崎症的兒童驗抗體，14名病童中，3人經覆檢證實沒中和抗體，排除曾受感染，另有兩人仍需進一步測試。醫管局成立特別小組跟進患川崎症的兒科病人；衛生署將安排3名初步陽性患者的家屬作深喉唾液病毒測試。

另兩人不確定 需再驗

醫管局發言人表示，為檢視本港川崎症情况，各公院兒科部門上周初起回顧今年患者，包括邀請病人返院抽血。至昨共將14名川崎症兒童的血清樣本送往港大驗抗體，當中3人測試初步呈陽性，另外2人結果不確定；進一步測試顯示，兩名原本測試初步呈陽性、一名結果不確定的兒童，在血清中沒新冠病毒中和抗體，證實川崎症並非源自新冠病毒，餘下兩童測試仍在進行。本港的新冠病毒確診者中，至今無人出現川崎症徵狀。

瑪嘉烈醫院兒科傳染病科顧問醫生關日華表示，本港每年約有200宗川崎症，現無明顯上升，醫管局成立特別小組跟進病童，入院時會驗病毒及抗體。對於醫管局昨在本報查詢後才通報衛生署，他表示局方沒意圖隱瞞，而是要再測試以證實患者有否新冠病毒抗體。

關又指出，川崎症患者早前的病毒測試均呈陰性，代表沒傳染性，而外國一般在疫情爆發後3、4周，兒童才出現免疫系統問題，即使病情是新冠病毒誘發，相信其體內病毒已不具傳染性。

港大微生物學系臨牀副教授杜啟泓表示，川崎症是自身免疫系統疾病，身體可產生不同抗體，造成抗體測試較大可能有「假陽性」。

兒童免疫及傳染病專科醫生何學工推斷，患者曾接受丙種球蛋白治療，含健康人士抗體，或影響測試結果；若曾感染其他冠狀病毒，亦可能引致「假陽性」。

（抗疫新階段）

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