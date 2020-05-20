不滿隔離營 南非商人入稟爭家居檢疫 稱衛生差牀有死曱甴 梁子超：措施不可廢除

申請人為南非商人高天成（Horsfield Leslie Grant）、妻子葉凱欣、3名年齡介乎22個月至9歲的子女，以及他們的家傭；高天成及其妻於內地開設多個度假村，為裸心集團始創人。建議答辯人為行政長官、衛生署長，以及受檢疫規例授權的兩名人員。

稱鄰房曾住確診者

子女不宜居住

入稟狀指出，申請人上周四（14日）從南非經多哈抵港，新型冠狀病毒檢測呈陰性，惟因目前規定而入住八鄉少年警訊中心作強制檢疫。

申請人形容，檢疫中心的衛生情况極惡劣，牀上有死去的蟑螂，甚至有黴菌和螞蟻滋生。另外，他們知悉有確診者和其緊密接觸者入住鄰房，認為環境不宜其子女繼續居住。其妻入營後翌日曾發電郵予特首，要求改以居家檢疫。

歐美多國返港免入營

質疑規定任意

申請人稱，比起居家檢疫，入住隔離營令他們人身自由受更大影響，認為玻利維亞、巴西、墨西哥等國家的檢測率比南非低、確診率較高，抵港者卻只須家居檢疫，質疑目前規定屬任意和不合理。

申請人又指出，特首目前按《預防及控制疾病條例》訂立強制檢疫規例，惟隨着立法會於2008年廢除屬《預防及控制疾病條例》前身的《檢疫及防疫條例》，認為目前只有只有食物及衛生局長擁有作出隔離命令的權力，而非特首。

梁倡覓酒店作檢疫中心

梁子超表示，比起入住檢疫中心，家居檢疫在有限監察和支援下，更容易造成檢疫漏洞，從而增加社區爆發風險，拖慢重啟經濟活動的進度。他又說香港人口密集，居住環境擠迫，一旦出現社區大爆發，將比歐洲情况嚴重，認為政府若不作出嚴格的檢疫措施，本港將承受相當大的風險。

對於申請人投訴檢疫中心衛生惡劣，梁子超認為政府有責任和能力改善，但不代表應完全廢除入住檢疫中心的措施，建議政府另覓酒店作檢疫中心，讓抵港者選擇會否自費入住。

衛署：南非檢測少需審慎

衛生署回覆本報查詢時表示，南非、巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾的檢測累計數字相對較低，故其監測病毒的全面性仍屬未知。經評估現行檢疫中心容量後，為審慎起見，署方決定安排相關國家的抵港者入住檢疫中心強制檢疫14天。

署方又表示，檢疫中心的運作遵從及按照感染控制指引，清潔、消毒及廢物處理亦遵照既定程序。

截至昨早9時，690人正於檢疫中心接受強制檢疫，當中約390人來自巴基斯坦、250人來自印度，以及10人來自南非。

【入稟編號：CAL921/20】

明報記者

（抗疫新階段）