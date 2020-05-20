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薪趨指標加逾1% 公務員或逆市加薪

【明報專訊】各行各業受疫情重創，影響18萬公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查報告昨出爐，推算高、中、低級公務員扣除遞增薪點後的淨加薪指標分別為1.68%、1.98%、1.15%，雖為10年新低，但如獲政府接納，公務員將可逆市加薪。有公務員工會認為調查結果符合預期；有人力資源顧問則稱，調查結果滯後及不脗合現况，政府決定是否加薪應考慮社會氣氛及庫房壓力。

中低級或加近2%

公務員事務局發言人稱，行政長官會同行政會議會按既定年度公務員薪酬調整機制，決定時全盤考慮所有因素，包括疫情影響、薪酬趨勢淨指標、香港經濟狀况、政府財政狀况及公務員士氣等。

政府：全盤考慮 包括疫情

調查報告根據107間私人機構去年4月至今年4月的薪酬變動，推算高、中、低公務員加薪總指標分別為2.72%、3.01%、2.31%，扣除遞增薪點後的淨加薪指標分別為1.68%、1.98%、1.15%，為10年新低。按慣例，低層加幅會與中層看齊，如建議獲通過，即中低級公務員薪酬加幅劃一為1.98%，高級公務員為1.68%。

薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝說，數據如實反映市場情况，但承認有滯後，公務員會否加薪則由政府決定。委員會下周再開會確認數據。

人力顧問：結果滯後 不符實况

月初曾呼籲公務員凍薪的華員會會長利葵燕稱調查錄得正數，相信因數據滯後，而且不少公司爆疫前已派花紅雙糧、部分去年第四季開始經營困難而沒參加調查等。她解釋早前呼籲凍薪是基於香港經濟環境，認為公務員除分享經濟成果，亦要分擔經濟下行的壓力，同時避免對公務員的衝擊太大。至於會否再建議凍薪，她表示會再檢視報告數據，考慮全盤因素。高級公務員協會主席李方冲認為數字合乎預期，惟未必追上通脹，另擔憂明年調查數據亦會低，冀經濟盡快復元。

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍稱，現時失業率高企及出現裁員減薪，調查結果滯後，與社會現况不脗合，政府決定是否加薪應考慮社會氣氛及庫房壓力。她認為公務員應與市民共渡時艱，不應加薪。至於公務員加薪會否令私人市場跟隨，她形容私人機構危在旦夕，「不會有能力去跟隨」。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕薪酬趨勢調查 加薪 公務員

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