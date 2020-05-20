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10次求職不果 單親母領綜援

【明報專訊】本港失業人數大增，40歲單親媽媽黃女士本是茶餐廳廚房工，老闆自2月初要求她放無薪假，復工無期，很多要放無薪假的同事紛紛辭職；她及後向勞工處求助，至3月初終被公司解僱。因要照顧兩名女兒，她工作時間有局限，早前曾到約10間茶餐廳求職均不果，現唯有申領綜援，「不開心，因為我仍很年輕，仍可以工作，但我無辦法」。

「仍可工作，但無辦法」

黃女士自2015年任職茶餐廳廚房工，月薪約16,200元，住在月租4000元的旺角劏房，兼要撫養15歲及3歲女兒。她今年2月6日被僱主要求放無薪假，收入頓失，她多次查詢何時可復工，僱主推搪說她原有崗位已被別人頂替，需要時再安排她到其他分店幫忙，多次叫她「等通知」，卻音信全無，她原有的3萬元積蓄不斷消耗，心急想盡快有收入。

「很多放無薪假的同事怕麻煩，寧願辭職，但我為公司服務多年，不是我自願不返工，為何我要自願離職？」她不欲失去遣散費及長期服務金，遂向勞工處求助，至3月5日被公司解僱，暫獲賠7日代通知金及10日年假，合共10,500元，稍後補發遣散費及長服金。

她失業後先後到約10間茶餐廳求職，有餐廳稱「要等疫情完先」，有餐廳則壓價至月薪15,000元，但由於以往幫她照顧幼女的鄰居仍身在內地，就讀中三的長女下周三復課，她只能於下午4時至凌晨時份工作，「以往搵兼職很容易，現在大把人搵工，你要求只返幾點至幾點，僱主不會遷就你」，最近迫於無奈申領綜援。

（抗疫新階段）

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