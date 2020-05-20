失業率5.2% 追貼金融海嘯高位 月增4萬失業 就業按年跌幅破紀錄

特首林鄭月娥昨晚在社交網站發帖，形容「就業情况急速惡化實在令人觸目驚心」，呼籲合資格僱主下周一起盡快申請「保就業」計劃，以保留員工。

政府統計處昨公布最新經季節性調整的失業率，由今年1月至3月的4.2%，升到2月至4月的5.2%；對上一次失業率錄得5.2%已是2009年8月至10月。至於就業不足率亦由2.1%升至3.1%，為逾15年來高位。

不經季節性調整的失業人數由今年1月至3月的16.22萬，升到2月至4月的20.25萬，增加約4.03萬，同期就業不足人數也由8.28萬升至11.86萬，增加約3.58萬。總就業人數由372萬人減至365.74萬，減少約6.26萬，總勞動人口由388.22萬跌至385.98萬，減少約2.24萬，兩者按年跌幅分別擴大至5.4%及3.0%，為有紀錄以來最大跌幅。

消費旅遊相關行業 失業率9%

受旅客大減影響，與消費及旅遊相關行業、即零售、住宿及膳食服務業首當其衝，失業率由6.8%急升至9.0%，為逾15年來高位；就業不足率同由3.9%急升至5.9%，屬有紀錄以來最高。餐飲服務活動業失業率及就業不足率亦分別由8.6%及5.4%，急升至12.0%及8.4%。其他行業失業率同樣惡化，建造業由8.5%升至10.0%；藝術、娛樂及康樂活動業由4.7%急增至9.0%。

勞工及福利局長羅致光表示，疫情繼續廣泛影響經濟活動，勞工市場急劇惡化，短期內將繼續面對巨大壓力，政府已推出歷來最大規模紓困措施，應有助保障就業。

勞聯：未計無薪假者 學者：或升至SARS高位

勞工顧問委員會勞方委員、勞聯秘書長周小松相信數字未反映實際情况，尤其沒涵蓋放無薪假的僱員。他促請政府推出更多措施針對支援失業者並設失業援助金，加強再培訓服務協助工友轉型、暫緩輸入外勞，以保障本地就業。他促請政府創造更多就業職位，包括與防疫相關工作，如生產口罩、防疫宣傳大使。

浸大財務及決策學系副教授麥萃才表示，2月至4月失業率較1月至3月升1個百分點，反映情况嚴峻，相信仍未見頂。但他相信在政府保就業等措施介入後，失業率升幅會放緩，但若未來繼續受疫情、中美貿易戰等因素影響，升至2003年SARS失業率水平「亦唔出奇」。翻查資料，2003年6月失業率曾升至最高8.5%。

飲食業：放寬限聚見起色 傾向聘臨時工

禁止多於4人聚集的限聚令3月29日起生效，5月8日放寬至8人，另食肆每枱人數亦同步放寬至8人。飲食業職工總會主席郭宏興說，工會接獲求助個案中，約六成為放無薪假的僱員，不少已放2至3個月無薪假，近乎失業，但失業率沒計及這類人，肯定沒完全反映實况。他說限聚令放寬後食肆生意好轉，但不少仍裁員，料短期不會增聘人手，失業率仍會惡化。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，自放寬食肆限制後飲食業見起色，生意額跌幅收窄至按年跌兩成至兩成半，但餐廳對前景有隱憂，故傾向聘臨時工，尤其是樓面及廚房幫工，臨時工薪酬下調約一成，以往母親節樓面臨時工時薪約70至80元，今年則降至60元。

明報記者

（抗疫新階段）