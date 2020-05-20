公眾泳池局部開放人數設限 冲身須隔開

如多人會派籌 入場需量體溫

因應新型冠狀病毒疫情，康文署1月29日起暫停開放轄下公眾游泳池。33個泳池，包括堅尼地城游泳池、九龍仔游泳池、城門谷游泳池等將於明天重開，分三節時段，由早上6時半至晚上10時。康文署昨宣布，只開放部分泳池設施如主池、副池、訓練池或習泳池；為免太多人聚集，如游泳池人數達可容納上限會派發輪候籌號；冲身格或冲身花灑也會以「隔一個，開一個」方式開放，觀眾席會暫停開放。康文署亦建議市民游泳前及游泳後，以及於排隊進入游泳池時戴口罩。

15泳灘重開

許樹昌：戶外風險低

另外，康文署轄下15個泳灘本周六亦會重新開放，包括深水灣、淺水灣、赤柱正灘、石澳泳灘等，每日上午9時到下午6時會提供救生員服務；在6至8月游泳旺季，周末及公衆假期會延長救生服務時間至上午8時到下午7時。泳灘同樣不能有多於8人的群組聚集，冲身格同樣會「隔一個，開一個」。

康文署又提醒，其餘泳灘及泳池會繼續關閉，市民切勿在關閉的泳灘及泳池游泳及聚集。

對於重開泳池及泳灘，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為泳灘在室外，所以風險不算高；泳池則要限制人數。他又認為泳池水有氯氣，有助殺菌。

（抗疫新階段）