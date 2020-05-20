港聞

港聞一

公眾泳池局部開放人數設限 冲身須隔開

【明報專訊】33個康文署轄下公衆游泳池明天重新開放；15個泳灘則在周六重開。康文署表示，會暫時調低泳池入場人數，保持泳客距離，如泳池人數達上限會派籌輪候，所有入場者都要量體溫；泳池及泳灘亦不能有多於8人的群組聚集。

如多人會派籌 入場需量體溫

因應新型冠狀病毒疫情，康文署1月29日起暫停開放轄下公眾游泳池。33個泳池，包括堅尼地城游泳池、九龍仔游泳池、城門谷游泳池等將於明天重開，分三節時段，由早上6時半至晚上10時。康文署昨宣布，只開放部分泳池設施如主池、副池、訓練池或習泳池；為免太多人聚集，如游泳池人數達可容納上限會派發輪候籌號；冲身格或冲身花灑也會以「隔一個，開一個」方式開放，觀眾席會暫停開放。康文署亦建議市民游泳前及游泳後，以及於排隊進入游泳池時戴口罩。

15泳灘重開

許樹昌：戶外風險低

另外，康文署轄下15個泳灘本周六亦會重新開放，包括深水灣、淺水灣、赤柱正灘、石澳泳灘等，每日上午9時到下午6時會提供救生員服務；在6至8月游泳旺季，周末及公衆假期會延長救生服務時間至上午8時到下午7時。泳灘同樣不能有多於8人的群組聚集，冲身格同樣會「隔一個，開一個」。

康文署又提醒，其餘泳灘及泳池會繼續關閉，市民切勿在關閉的泳灘及泳池游泳及聚集。

對於重開泳池及泳灘，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為泳灘在室外，所以風險不算高；泳池則要限制人數。他又認為泳池水有氯氣，有助殺菌。

（抗疫新階段）

上 / 下一篇新聞

宗教聚會鬆綁 卡拉OK等停業延7日 限聚延至六四 支聯批借疫打壓
宗教聚會鬆綁 卡拉OK等停業延7日 限聚延至六四 支聯批借疫打壓
區會提憂警打壓集會 民政專員拉隊離場
區會提憂警打壓集會 民政專員拉隊離場
宗教團體需自訂防疫措施 清真寺禮拜加場分流
宗教團體需自訂防疫措施 清真寺禮拜加場分流
失業率5.2% 追貼金融海嘯高位 月增4萬失業 就業按年跌幅破紀錄
失業率5.2% 追貼金融海嘯高位 月增4萬失業 就業按年跌幅破紀錄
10次求職不果 單親母領綜援
10次求職不果 單親母領綜援
薪趨指標加逾1% 公務員或逆市加薪
薪趨指標加逾1% 公務員或逆市加薪
不滿隔離營 南非商人入稟爭家居檢疫 稱衛生差牀有死曱甴 梁子超：措施不可廢除
不滿隔離營 南非商人入稟爭家居檢疫 稱衛生差牀有死曱甴 梁子超：措施不可廢除
14川崎症童3驗抗體陰性 初步陽性患者家屬驗唾液
14川崎症童3驗抗體陰性 初步陽性患者家屬驗唾液
林鄭：擬增化驗量至一日7000
林鄭：擬增化驗量至一日7000
警司劉肇邦村屋涉僭建天台屋 前警察父親同村屋花園亦涉霸官地
警司劉肇邦村屋涉僭建天台屋 前警察父親同村屋花園亦涉霸官地
一個月警9高層捲僭建霸地 議員斥守法意識弱
一個月警9高層捲僭建霸地 議員斥守法意識弱
廉署控女警 涉向報案人索折扣購物
廉署控女警 涉向報案人索折扣購物
曾任電視台記者 港鐵公關情困燒炭亡
曾任電視台記者 港鐵公關情困燒炭亡
汽油彈擲警總 「東區小霸王」囚4年4月
汽油彈擲警總 「東區小霸王」囚4年4月
襲警案拒批警匿名 官：不能常規化
襲警案拒批警匿名 官：不能常規化
分認藏伸縮棍擲汽油彈 兩15歲男一感化一候懲
分認藏伸縮棍擲汽油彈 兩15歲男一感化一候懲
李鵬飛上周五逝世 享年80 半生政壇路 永站港一方
李鵬飛上周五逝世 享年80 半生政壇路 永站港一方
83年率團訪京 倡主權換治權 寄語後輩「從政要有人民授權」
83年率團訪京 倡主權換治權 寄語後輩「從政要有人民授權」
指港現近乎恐怖分子事件 林鄭：有人再提23條可理解
指港現近乎恐怖分子事件 林鄭：有人再提23條可理解
海園54億料周五表決 朱凱廸擬提中止待續
海園54億料周五表決 朱凱廸擬提中止待續
試運3日 迪士尼準備重開
試運3日 迪士尼準備重開
主席獻辭：《明報》又一次見證大事 世界華文媒體有限公司主席、拿督斯里張翼卿醫生
主席獻辭：《明報》又一次見證大事 世界華文媒體有限公司主席、拿督斯里張翼卿醫生
多事之秋 專業堅守
多事之秋 專業堅守
大疫同行
大疫同行
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】林鄭引「曼德拉名言」道歉
【Emily】林鄭引「曼德拉名言」道歉
【Emily】上港台直播期間 何君堯畀告票阿廷
【Emily】上港台直播期間 何君堯畀告票阿廷
【Emily】兩會禁帶助手 李家傑拎行李跌傷
【Emily】兩會禁帶助手 李家傑拎行李跌傷
【Emily】社總副會長 張志偉積極備戰社福界
【Emily】社總副會長 張志偉積極備戰社福界
【Emily】新世界口罩機 基層「嘟」卡免費取
【Emily】新世界口罩機 基層「嘟」卡免費取