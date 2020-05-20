宗教團體需自訂防疫措施 清真寺禮拜加場分流

食衛局昨公布，豁免的宗教活動須於教堂、寺、觀、道院、庵、清真寺、猶太會堂、廟；或慣常用作崇拜地點的處所舉行，人數須限制在不多於該處所通常可容納人數的50%。

九龍清真寺負責人Alex表示，早前已在祈禱位置以紅色膠紙貼上隔開的空間，亦只准同時有三成至四成人入寺，現可入一半人，碰巧齋戒月快將完結，正好能讓更多信徒本周日到寺參加開齋節（Eid al-Fitr）。他說往年開齋節只有兩場祈禱崇拜，今年會加開至4場。

香港浸信會聯會會長羅慶才表示，浸信會體制並非中央管理，故每個堂會能按情况自定安排，例如是否繼續網上崇拜或重新舉行實體崇拜。他所屬的牛池灣竹園潮語浸信會堂於限聚令實施後只作網上崇拜，很大機會這個星期日會恢復崇拜，但會減座位，並安排座位間有較大距離。

浸信會聯會會長：

主食屬儀式 清潔足可做

羅慶才稱，浸信會每月有一日崇拜有「主食」儀式，會派餅及葡萄汁予已受浸者，讓其自行放入口。他認為此並非「進食」活動，而是「宗教儀式」，只要做足消毒清潔，可繼續做。

天主教香港教區昨至截稿前沒公布恢復崇拜的最新安排。

香港佛教聯合會秘書長釋演慈歡迎放寬措施，相信大部分道場會在適當防護措施下重開，並呼籲道場配合政府防疫，例如限制參與人數；進入道場者要戴口罩等；場所要保持空氣流通；不提供飲食及定期消毒設施。

K場續關7日 Red MR不滿

另外，卡拉OK場所須在5月22至28日期間的7日內繼續關閉。Red MR公關部表示不滿，稱在只供應餐飲期間，生意額較過往跌九成，平均每間分店每日只能開一間房，現僅剩銅鑼灣及尖沙嘴兩間分店營業。

（抗疫新階段）