港聞

港聞一

宗教團體需自訂防疫措施 清真寺禮拜加場分流

【明報專訊】政府昨宣布容許在公眾地方作沒供應食物或飲品的宗教聚集，民政事務局表示，各宗教團體將會以衛生防護中心的「給宗教聚會的健康指引」為藍本，自訂防疫措施，包括保持雙手清潔、到訪前要量體溫，應戴口罩等。九龍清真寺為分散人群聚集，本周日開齋節的禮拜加開至4場；佛聯會預計不少道場會重開，呼籲限制入場人數不能超過場地容量一半。

食衛局昨公布，豁免的宗教活動須於教堂、寺、觀、道院、庵、清真寺、猶太會堂、廟；或慣常用作崇拜地點的處所舉行，人數須限制在不多於該處所通常可容納人數的50%。

九龍清真寺負責人Alex表示，早前已在祈禱位置以紅色膠紙貼上隔開的空間，亦只准同時有三成至四成人入寺，現可入一半人，碰巧齋戒月快將完結，正好能讓更多信徒本周日到寺參加開齋節（Eid al-Fitr）。他說往年開齋節只有兩場祈禱崇拜，今年會加開至4場。

香港浸信會聯會會長羅慶才表示，浸信會體制並非中央管理，故每個堂會能按情况自定安排，例如是否繼續網上崇拜或重新舉行實體崇拜。他所屬的牛池灣竹園潮語浸信會堂於限聚令實施後只作網上崇拜，很大機會這個星期日會恢復崇拜，但會減座位，並安排座位間有較大距離。

浸信會聯會會長：

主食屬儀式 清潔足可做

羅慶才稱，浸信會每月有一日崇拜有「主食」儀式，會派餅及葡萄汁予已受浸者，讓其自行放入口。他認為此並非「進食」活動，而是「宗教儀式」，只要做足消毒清潔，可繼續做。

天主教香港教區昨至截稿前沒公布恢復崇拜的最新安排。

香港佛教聯合會秘書長釋演慈歡迎放寬措施，相信大部分道場會在適當防護措施下重開，並呼籲道場配合政府防疫，例如限制參與人數；進入道場者要戴口罩等；場所要保持空氣流通；不提供飲食及定期消毒設施。

K場續關7日 Red MR不滿

另外，卡拉OK場所須在5月22至28日期間的7日內繼續關閉。Red MR公關部表示不滿，稱在只供應餐飲期間，生意額較過往跌九成，平均每間分店每日只能開一間房，現僅剩銅鑼灣及尖沙嘴兩間分店營業。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕限聚令 宗教聚會

上 / 下一篇新聞

宗教聚會鬆綁 卡拉OK等停業延7日 限聚延至六四 支聯批借疫打壓
宗教聚會鬆綁 卡拉OK等停業延7日 限聚延至六四 支聯批借疫打壓
區會提憂警打壓集會 民政專員拉隊離場
區會提憂警打壓集會 民政專員拉隊離場
公眾泳池局部開放人數設限 冲身須隔開
公眾泳池局部開放人數設限 冲身須隔開
失業率5.2% 追貼金融海嘯高位 月增4萬失業 就業按年跌幅破紀錄
失業率5.2% 追貼金融海嘯高位 月增4萬失業 就業按年跌幅破紀錄
10次求職不果 單親母領綜援
10次求職不果 單親母領綜援
薪趨指標加逾1% 公務員或逆市加薪
薪趨指標加逾1% 公務員或逆市加薪
不滿隔離營 南非商人入稟爭家居檢疫 稱衛生差牀有死曱甴 梁子超：措施不可廢除
不滿隔離營 南非商人入稟爭家居檢疫 稱衛生差牀有死曱甴 梁子超：措施不可廢除
14川崎症童3驗抗體陰性 初步陽性患者家屬驗唾液
14川崎症童3驗抗體陰性 初步陽性患者家屬驗唾液
林鄭：擬增化驗量至一日7000
林鄭：擬增化驗量至一日7000
警司劉肇邦村屋涉僭建天台屋 前警察父親同村屋花園亦涉霸官地
警司劉肇邦村屋涉僭建天台屋 前警察父親同村屋花園亦涉霸官地
一個月警9高層捲僭建霸地 議員斥守法意識弱
一個月警9高層捲僭建霸地 議員斥守法意識弱
廉署控女警 涉向報案人索折扣購物
廉署控女警 涉向報案人索折扣購物
曾任電視台記者 港鐵公關情困燒炭亡
曾任電視台記者 港鐵公關情困燒炭亡
汽油彈擲警總 「東區小霸王」囚4年4月
汽油彈擲警總 「東區小霸王」囚4年4月
襲警案拒批警匿名 官：不能常規化
襲警案拒批警匿名 官：不能常規化
分認藏伸縮棍擲汽油彈 兩15歲男一感化一候懲
分認藏伸縮棍擲汽油彈 兩15歲男一感化一候懲
李鵬飛上周五逝世 享年80 半生政壇路 永站港一方
李鵬飛上周五逝世 享年80 半生政壇路 永站港一方
83年率團訪京 倡主權換治權 寄語後輩「從政要有人民授權」
83年率團訪京 倡主權換治權 寄語後輩「從政要有人民授權」
指港現近乎恐怖分子事件 林鄭：有人再提23條可理解
指港現近乎恐怖分子事件 林鄭：有人再提23條可理解
海園54億料周五表決 朱凱廸擬提中止待續
海園54億料周五表決 朱凱廸擬提中止待續
試運3日 迪士尼準備重開
試運3日 迪士尼準備重開
主席獻辭：《明報》又一次見證大事 世界華文媒體有限公司主席、拿督斯里張翼卿醫生
主席獻辭：《明報》又一次見證大事 世界華文媒體有限公司主席、拿督斯里張翼卿醫生
多事之秋 專業堅守
多事之秋 專業堅守
大疫同行
大疫同行
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】林鄭引「曼德拉名言」道歉
【Emily】林鄭引「曼德拉名言」道歉
【Emily】上港台直播期間 何君堯畀告票阿廷
【Emily】上港台直播期間 何君堯畀告票阿廷
【Emily】兩會禁帶助手 李家傑拎行李跌傷
【Emily】兩會禁帶助手 李家傑拎行李跌傷
【Emily】社總副會長 張志偉積極備戰社福界
【Emily】社總副會長 張志偉積極備戰社福界
【Emily】新世界口罩機 基層「嘟」卡免費取
【Emily】新世界口罩機 基層「嘟」卡免費取