區會提憂警打壓集會 民政專員拉隊離場

談六四集會申請

民政專員：超出職能

灣仔區議會大會昨討論六四及七一公眾活動安排，李卓人出席講述六四集會安排時，提及康文署至今仍未答覆租用場地問題，被民政專員陳天柱打斷，表示應聚焦在安排上，如討論與安排無關，超越區議會職能，秘書處會離場，認為申請問題不適宜在此討論。主席楊雪盈質疑「不申請怎安排？」認為申請政府場地亦為安排之一，但陳說「安排和申請程序是兩回事」。

區會主席批擅離職守

李卓人繼續闡述六四晚會安排，稱尚未與警方商討，雖然限聚令有可能延長會影響安排，但表示一定不會中斷六四維園燭光。至李提及上月五一勞動節遊行申請不反對通知書的安排，憂慮警方藉疫情打壓集會，陳天柱即率領秘書處代表離席，表示不會提供服務，政府代表亦離場。

議員動議譴責林鄭 再拉隊離場

楊雪盈指示會議繼續，批評民政事務處秘書擅離職守，遇上不喜歡議題就政治審查，侮辱自己專業。會議上另外兩項要求警方批出六四集會及七一遊行的動議，秘書處並無放上議程，在秘書處缺席下繼續討論，最後在剩餘8名民主派議員在席下，全數通過兩項動議。

其後民政專員及一眾官員回到會議，至梁栢堅動議譴責特首林鄭月娥失實矮化區議會的言論時，陳天柱表示動議與區議會職能無關，再率領秘書處及官員離場。

（抗疫新階段）