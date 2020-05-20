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宗教聚會鬆綁 卡拉OK等停業延7日 限聚延至六四 支聯批借疫打壓

【明報專訊】本港昨沒新增新型冠狀病毒確診，連續5日無本地個案。食物及衛生局長陳肇始昨表示上周出現本地個案，現非放寬控疫措施良機，將8人限聚令延長14日，至6月4日；但放寬宗教活動，而卡拉OK等4類場所停業令只延長7日。陳肇始否認藉限聚令打壓六四晚會，稱現不適宜辦大型集會。警方消息表示，將反對支聯會在維園辦六四晚會。支聯會批評政府延長限聚令「立心不良、借疫打壓」，會準備「Plan B」。

限聚令原於本周四（21日）屆滿，食衛局昨宣布延長至6月4日，但放寬宗教活動，條件包括參加者須戴口罩，人數不能多於該場所能容納的一半等（見另稿）。陳肇始說，近日再出現不明源頭本地個案，本地傳播鏈仍未切斷，「現時並非進行下一步放寬措施的良機」，故延長限聚令。

陳肇始稱沒政治考慮

至於為何容許復課、宗教活動，但不放寬8人限聚令，是否打壓集會？陳肇始多次稱是出於公共衛生考慮，否認有政治考慮；又說政府是分階段放寬限制，現階段仍不適宜舉行大型聚集。至於為何卡拉OK等處所停業只延長7日，限聚令延長14日至原定六四晚會當日，陳說措施通常會延長14日，但業界希望盡快恢復營業，故停業只延長7日。

被問到康文署會否拒借維園辦六四晚會？民政事務局長徐英偉說：「（維園）場地未恢復申請，現在已5月中，過去通常都要20多日處理申請。」被問六四晚會遵守宗教集會的要求，例如參加者戴口罩等，是否可舉行六四晚會，徐沒正面回應，稱宗教集會只在特定處所舉行，容易執行公共衛生要求，例如進入前量體溫、座位隔開等。

支聯：Plan B傾向遍地開花

李卓人昨晚在支聯會開會後稱，仍會繼續申請六四遊行及晚會，但會兩手準備，堅持在維園點燭光，同時會有「Plan B」，傾向「遍地開花」、分多處燃點燭光，但以維園為主軸，屆時會呼籲市民盡量流動、「be water」。

據悉，支聯會昨晚會議預計六四會有數萬人到維園一帶，該會很大可能提供協助或分流，詳情今午記者會公布。有常委說：「佢封維園，市民去銅鑼灣；封銅鑼灣，市民去灣仔。」支聯會會有糾察隊，惟擔心「被誤認為是便衣警察」。

警消息：將反對六四晚會

警方回覆稱，接獲兩個團體通知擬於6月4日及7月1日於港島舉行公眾活動。警方消息人士表示，將反對支聯會辦六四晚會，未來幾日會取得法律意見，料下周公布。另一警方消息人士稱：「無辦法，限聚令生效，一定反對你（集會）。」被問可否8人一組、分成多組在維園集會，他稱「無可能做到」，因參加者有共同目的聚集，已違反限聚令。至於「遍地開花」是否可行？他說，如職工盟5月1日在各區辦街站，警方亦「無刁難他們」，他相信支聯會有其盤算，想出一個不違法方案。

許樹昌：參加者萬計 有風險

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，因應日前再現本地個案，延長限聚措施14日合理。他說，本港宗教聚會一般最多僅100多人，六四晚會參加者數以萬計，加上在戶外舉行，難確保參加者全部全程戴口罩，確有傳播疾病風險。

公民黨立法會議員郭家麒說，室內舉行的宗教活動可放寬，室外活動要遵守8人限聚令，以科學而言不合邏輯；而關閉部分處所只延長至一周，但限聚令延長兩周，有雙重標準之嫌，質疑政府利用限聚令打壓六四晚會，並非根據科學原則防疫。

明報記者

（抗疫新階段）

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相關字詞﹕六四晚會 限聚令 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒

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