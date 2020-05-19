【Emily】泛民內會抗爭 民記EQ訂芒果 鄭松泰食花生 黃碧雲變勇武？

泰博：期望打交就唔會只選我一個

鄭松泰噚日一直留喺座位，冷眼旁觀其他泛民議員衝擊同被抬走，其後離場冇投票，做法引起網民討論，質疑佢「食花生」、「呢啲就係鄭松泰所謂嘅議會勇武抗爭？」鄭松泰回覆Emily時就話，如果大家期望佢喺議會打交，「當初就唔會放棄我們的陣營，只選擇我一個進議會」，話今屆任期會專心做好分內事。

尹兆堅露白底 被笑似豬肉佬

而黃碧雲就被拍下佢嘗試喺保安人群中瓹過去、衝向主席台，隨即被阻，其後被抬離場；對於網民話佢「忽然勇武」，碧雲自言前一兩次都有衝，但大家影唔到。另一熱話就係民主黨尹兆堅抗爭到連恤衫都除埋，露出白色底衫同肚腩，有人笑言佢肉搏上陣，有人直指佢似豬肉佬。

喺泛民抗爭期間，多名建制派喺座位直播、自拍，其間民建聯葛珮帆（EQ）被《香港獨立媒體》影到進入投票程序期間，經WhatsApp話「我可以要兩盒嗎？」，落訂兩盒、一共12個芒果，盛惠1500元。葛珮帆回應話，見到朋友傳來信息，佢打算買畀媽媽同朋友，笑言估唔到大家對佢買芒果咁有興趣，當係幫對方免費宣傳。