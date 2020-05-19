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警掃6賭檔拘28人 爬窗逃走男子墮斃

【明報專訊】警方昨凌晨於旺角打擊非法賭博，28人涉管理賭博場所、在賭博場所內賭博等罪被捕。其間警員突擊搜查通菜街一單位，4人爬出窗邊逃走時，其中一名男子疑失足墮樓昏迷，送院後不治。

本報記者昨早重返通菜街74號涉事唐二樓單位觀察，鐵閘有被撬痕迹，有大廈住客指出，平日有不少閒雜人等出入該單位。

昨凌晨零時許，有組織罪案及三合會調查科聯同機動部隊根據情報，突擊搜查旺角6個懷疑非法經營釣魚機賭檔，拘捕介乎22至61歲的17男11女，分別涉嫌管理賭博場所、在賭博場所內賭博、外出時沒攜帶身證明文件、藏毒及藏有工具可作吸食毒品用途；另檢獲15部遊戲機，3部讀卡器、26張積分卡、6本用作兌分的帳簿、13個冰壺、小量毒品及現金。

行動期間，警員進入通菜街74號一單位期間搜查，發現小量毒品、賭博及吸食毒品工具，3男1女爬出單位窗邊嘗試逃走，警員勸喻，3人返回單位被捕，另一名58歲周姓男子則倒卧上址平台昏迷，懷疑逃走時從高處墮下。救護車到場，將傷者送往廣華醫院搶救，其後證實不治。警方經初步調查，相信周從上址一單位失足墮下，死因有待驗屍確定，案件列作有人從高處墮下，由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。

警方上月突擊搜查旺角一懷疑「毒品飯堂」的唐樓單位時，兩名尼泊爾裔女子攀窗爬出外牆逃走時意外墮樓，其中一名27歲女子情况穩定，另一約40歲懷孕女子送院誕下一名男嬰後不治。

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