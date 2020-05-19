港聞
章濤 財科暗戰

港聞二

專欄：如何對抗新型電腦病毒？ ／文：章濤

【明報專訊】早前有報道稱，歐美各國開展居家抗疫後，串流影片網站流量大增，黑客亦看準時機，透過非法串流網站或種子傳送挖礦程式，利用用戶電腦資源挖礦。

大家對電腦病毒都不陌生，按其發展進程可分成3階段。第一階段約幾十年前開始，多為帶破壞之惡作劇：搶奪後台控制權後改變顯示內容，牽涉技術攻防，為高手間競技；第二是黑客盜用電腦或伺服器資源助其營利，或用以傳送電郵，或變成攻擊別人的殭屍電腦，這手法易被察覺，不會長久；第三是勒索，鎖上電腦要脅受害人付款贖回資料，WannaCry、Petya等正是此例。

但電腦病毒已進入新階段。新型病毒會於電腦系統閒置時運作，佔據算力來挖礦，手法之高明，在於一般人不會時刻監測電腦，特別是閒置時使用情况，理論上亦不會察覺自己成「獵物」；再者，由於利用的是閒置資源，不影響正常操作，故用戶除介懷沒法分享利潤外，亦不太在意，故難以防範和杜絕。

更新系統、安裝防毒軟件、注意密碼安全等都講不停，但多少人真正實踐？大家都心存僥倖，覺得與電腦病毒距離甚遠——以前或許是真，不過今時今日，中招受害者比比皆是。

沒人能預估電腦病毒和黑客入侵將如何演進，但只要它繼續存在，利用你電腦資源賺錢的方向都不會改變。假如這樣，我們應否負上部分責任做好防範工作，而非事故出現時全盤歸咎服務供應商？企業老闆一日抱持「我又不是電腦專家，與我何干」、「真金白銀請來科技人員，何需自己操心」等過時心態，電腦病毒只會繼續發功，損害大家利益。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]

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