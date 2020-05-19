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Uber前高層轉攻安老科技 稱「痛點」不止院友生活 更要理解照顧者

【明報專訊】2015年8月，警方展開「破繭」行動，打擊「白牌車」服務，拘捕多名Uber司機及職員，包括當時Uber香港團隊第一名員工佘雋知。佘雋知曾說，當時在警署「黑房」感沮喪，但認為經歷可助他走得更遠。他前年辭任Uber香港區總經理，加入新世界發展旗下康健護理品牌「仁山優社」。由交通轉到安老，他說服務受眾更廣大，由服務個人變為服務家庭為單位，但不變的是他以科技改善社會問題、提升用家體驗的想法。

明報記者 林穎茵

疫情下加速傳統行業應用資訊科技，安老院禁探訪，有的利用機械人、互動軟件等聯繫院友及家人。「我們是第一批安老院讓長者以視像通話與家人保持聯繫。」仁山優社行政總裁佘雋知說。

擬推電子商貿平台 引入遠程醫療

仁山優社旗下安老業務目標並不止於此，佘雋知說，安老院服務對象不止院友而是家庭，「痛點」不止院友復康、生活問題，亦要理解照顧者需要。他透露正籌備電子商貿平台，「院友的家人大多不可能每天前往探望，平台讓家人為院友購買增值服務、活動或必需品」，料今年內推出。他們亦正計劃與醫療集團合作，引入遠程醫療。

佘雋知說，以往在Uber的工作主要服務個人，最初Uber來港，用家覺得「有型」；現時服務對象擴至家庭為單位，主要用家為長者，「一般人以為科技是後生仔的玩意，較願意接納創新技術，其實健康及養老產業才是朝陽行業，因為人人都會老，老的人愈來愈多，消費力不能小覷」。故公司積極參考安老成熟地區如日本、歐洲，引入樂齡科技，亦與本地科技產業聯繫，購置及開發本地適用的產品（見另稿）。

「養老產業才是朝陽行業」

一如Uber召車或金融科技等科技業務仍待政府「拆牆鬆綁」，佘雋知說私營安老院痛點更多，如未能像公營或非牟利機構院舍獲政府津貼或租金寬免，「租金、人手的開支都無優惠」，冀政府支援業界，公私營一同「做大個餅」，提升安老服務體驗，追上成熟地區質素。

相關字詞﹕安老院舍 新世界發展 新世界 佘雋知 創科線 仁山優社Humansa 仁山優社 創科線

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