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議辦貼「特訓」海報 民政指區議員違指引

【明報專訊】民政事務總署昨表示，近日收到多個有關屯門區議員張可森在辦事處張貼告示的投訴，稱該告示鼓吹參與涉及「革命」的特訓和行動，有關行為違反《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，強烈勸喻張盡快將告示移除；並將投訴轉交屯門區議會主席跟進。張可森表示，該處是其辦事處的「連儂牆」，相關海報是街坊所貼，不應被民政總署篩查。屯門區議會主席、民主黨陳樹英亦質疑，有關指引是否應由區議會主席執行。

張可森指連儂牆 不應被民政總署篩查

屯門民政事務專員日前去信張可森，表示收到10多宗投訴，涉及其辦事處外張貼「屯門特訓：讓革命融入生活，以行動光復香港！」海報，稱海報已引起居民不安；投訴人認為有關海報「有宣揚暴力、煽動仇恨、鼓吹革命及宣揚港獨的成分」；又稱根據《操守指引》，區議員應確保其行為不會令區議會的信譽受損。

民政稱居民不安 強烈勸喻盡快移除

民政總署昨發聲明，表示已發信張可森，強烈勸喻他盡快將有關告示移除，「以免引起社會不安，影響地區和諧」，提醒區議員使用公帑時，須遵守公開、公平和問責的原則，以及用於執行區議會職務，相關議員在其辦事處外張貼上述告示未能合乎《酬津指引》內的指導原則和有關規定。

張可森回應說，沒街坊當面向他投訴有關海報，而張貼的街坊亦沒要求移除海報。他認為是否符合區議員《操守指引》，不是由民政總署職員決定，而是該區選民。他又不認為海報引起社會不安，稱「（特首）林鄭月娥更引起社會不安」。

陳樹英表示，民政總署如此高調說區議員有操守問題，她要先深入研究。她說，過去區議會會議少處理議員操守問題。

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