議辦貼「特訓」海報 民政指區議員違指引

張可森指連儂牆 不應被民政總署篩查

屯門民政事務專員日前去信張可森，表示收到10多宗投訴，涉及其辦事處外張貼「屯門特訓：讓革命融入生活，以行動光復香港！」海報，稱海報已引起居民不安；投訴人認為有關海報「有宣揚暴力、煽動仇恨、鼓吹革命及宣揚港獨的成分」；又稱根據《操守指引》，區議員應確保其行為不會令區議會的信譽受損。

民政稱居民不安 強烈勸喻盡快移除

民政總署昨發聲明，表示已發信張可森，強烈勸喻他盡快將有關告示移除，「以免引起社會不安，影響地區和諧」，提醒區議員使用公帑時，須遵守公開、公平和問責的原則，以及用於執行區議會職務，相關議員在其辦事處外張貼上述告示未能合乎《酬津指引》內的指導原則和有關規定。

張可森回應說，沒街坊當面向他投訴有關海報，而張貼的街坊亦沒要求移除海報。他認為是否符合區議員《操守指引》，不是由民政總署職員決定，而是該區選民。他又不認為海報引起社會不安，稱「（特首）林鄭月娥更引起社會不安」。

陳樹英表示，民政總署如此高調說區議員有操守問題，她要先深入研究。她說，過去區議會會議少處理議員操守問題。