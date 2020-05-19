立選人手欠三成 民主派反對招募警察

稱區選多公務員臨場撤回申請

有民主派在會上反對招募警察作為選舉工作人員。民主黨許智峯表示，過去一年發生很多警民衝突，有警察發表政治言論，質疑他們擔任選舉工作人員「有無可能公正」；又問到為何局方說招募選舉工作人員有極大困難。政制及內地事務局副局長陳帥夫表示，「真係好缺人」，希望大家不要帶有偏見，強調一切依法辦事 ，每一級公務員都盡忠職守。

翁應輝表示，去年區選很多報名參加選舉工作的公務員，臨場撤回申請，雖無要求撤回申請者書面解釋，但從交談中得知有人因去年的社會暴力事件，擔心安危。公民黨楊岳橋要求選舉事務處「科學地」了解，招募選舉工作人員有困難的原因。

梁美芬：招募退休紀律部隊是好事

經民聯梁美芬稱，同意政府了解原因，她認為招募退休紀律部隊擔任選舉工作人員是好事，因去年區選票站內有很多黑衣人，有候選人、代理人點票時亦進不了票站。她憂慮，若選舉工作人員無處理人群聚集的經驗，難確保點票、開票時的秩序。

至於當局稱教育局正與學校商討投票翌日定為學校假期，教育界葉建源詢問有關進度。陳帥夫表示，教育局已與學校管理層、校長議會交流，初步反應正面積極。

被問到疫情下的投票安排，翁應輝表示，會與衛生防護中心研究在檢疫隔離營設票站，讓隔離者投票，亦會研究讓家居隔離者到隔離營投票；他又說，不會因為選民發燒而不容許投票，但會安排他們到指定投票區；選民排隊時毋須相隔1.5米，但會呼籲「排鬆啲」。