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承建稱採購海砂困難 入標稱珠三角擁砂源

【明報專訊】三跑項目主要填海工程超支，原因之一是承建商面對採購海砂困難。機管局文件披露，承建商入標時報稱在珠三角擁有自己的砂源，中央原先亦批准及支持內地海砂供應三跑工程填海，但其後改變初衷，要求盡可能減少珠三角出口海砂，加上廣東省海砂引入公開競投制，承建商無法從內地取得海砂，港府其後需出手協助由廣西引入海砂。

中央改變初衷 減珠三角出口海砂

機管局文件披露，承建商投標時報稱在珠三角擁有砂源，能成為填海工程用砂的主要來源，局方認為與原本預計由鄰近的珠三角供應海砂以達至最高建築效率不謀而合。不過，原先批准及支持內地海砂供應三跑工程的中央政府，後來要求盡可能減少由珠三角出口海砂及要求三跑用其他填料替代，機管局及承建商需從其他地方採購填料。

文件披露，在特首及相關政府人員支持下，承建商與廣西省政府簽訂額外海砂供應協議。根據廣西欽州市人民政府資料，該市截至今年3月中已向三跑供應104.5萬噸海砂。機管局及承建商同時在東南亞蒐購海砂，終在菲律賓和馬來西亞採購到部分海砂，填補內地海砂短缺。

增用機砂公眾填料

另方面，承建商在廣東省建設數個採石場以生產大量機砂，確保能以低價穩定地供應填料，近期更將機砂生產擴至福建省的設施。承建商亦在屯門填料庫及將軍澳填料庫分別設置了一組及三組篩選分類設施，用作生產公眾填料再用於填海，另添置駁船運送機砂至三跑工地以應對所需的大量機砂。

雖然承建商已從多方面採購填料，但海砂仍是主要填料，惟廣東省海砂要公開競投，致砂價高企；加上珠海政府對海砂出口申請未有進展，機管局認為未來數月仍難以從珠三角取得大量海砂，而公眾填料能在珠三角未能供應海砂時，持續維持填料供應。

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