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填海超支80億 三跑「拉上補下」未超支 議員質疑一早「開大預算」 毋須立會撥款難監察

【明報專訊】本報昨獨家報道，機場三跑主要填海工程造價超支逾80億元，惟機管局重申三跑項目整體預算不變。本報比對歷年三跑工程價格相關文件發現，機管局2015年底向立法會提交的文件中，填海工程的預算開支遠高於現時實際開支預測，即使計及超支金額，仍多出超過77億元，故工程合約大幅超支亦不影響整體項目預算。記者亦發現最新實際開支預測出現「顧問費」、「項目管理」及「項目應急」項目，涉款共165.9億元，3個項目在2015年立法會文件中並無提及，若加上其他項目價格有增有減，總價格「拉上補下」能維持在1415億元預算之內（見表）。

明報記者 羅霈潁

公民黨立法會議員譚文豪認為，機管局由一開始便「開大條數」，令到即使有個別工程超支，整個三跑項目仍能維持原本預算。他表示由於三跑工程毋須立法會撥款，立法會難以監察工程預算及開支，只能靠機管局定期提交文件交代。機管局將於今年第二季向立法會提交工程進度報告。

2015年估算填海開支562億

去年預測實際開支485億

根據機管局2015年12月向立法會提交的三跑工程項目範圍及費用文件，三跑總建築成本分項估算按付款當日（2014年3月）價格計算共1415億元，當中分填海拓地及海事工程、新跑道客運廊、改建或擴建二號客運大樓等8個項目，其中涉款額最高的項目是填海工程，估算562億元；其次是新跑道客運廊，預算為263億元。

不過，本報記者比對機管局去年11月文件顯示，局方就填海工程的預算減至476億元，但文件亦列出與合約3206「主要填海工程」承建商簽訂附加協議後的實際開支預測，顯示即使該合約費由153億元增至超支後的約233億元，填海工程實際開支預測仍比立法會文件中的估算少逾77億元。

多個項目預測實際開支大減

新現顧問費等3項目

其他項目方面，新跑道客運廊及擴建二號客運大樓的實際開支預算亦有變動，部分項目如旅客捷運系統、行李處理系統等的實際開支預測更較2015年估算大幅減少，兩者合共減少124億元，令整體工程開支不升反降。不過，機管局文件項目總預算中卻出現48億元顧問費、56億元項目管理費，以及61.9億元項目應急費，而這三個項目從未在立法會文件出現，最終令整個三跑項目維持為1415億元預算之內。

去年12月立法會文件顯示，機管局截至去年11月批出共502億元的三跑工程合約，僅佔整個跑項目1415億元預算的三成半。翻查資料，三跑於2015年由行會通過，由於項目以機管局營運盈餘、借貸及開徵機場建設費三方融資方案興建，毋須立法會撥款，當時已備受議員批評及質疑難監管三跑進度甚至超支情况。

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