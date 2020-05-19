藉詞遭內褲丟身「不吉」 司機涉屢狎情人女兒

兩項控罪指出，51歲的被告於2015年9月至2017年7月間，兩度在筲箕灣一劏房單位非禮女童X。

控方開案陳辭稱， X父母2008年離異，母親其後與被告展開戀情，3人同住涉案劏房。X在錄影會面供稱，被告在她就讀小五、小六其間，經常替她按摩，其間會觸碰到敏感部分，以及吻她。

被告「黑仔」為由提要求 初中數遭侵犯

X於2015年9月開始就讀中一，某天因天文台發出紅色暴雨警告及懸掛颱風信號，學校停課，X和被告在家中獨處，X拿取衣服準備洗澡時，不小心將內褲掉到被告身上，被告不滿，說「女人底褲唔吉利，會帶來唔好運」，要女人幫他射精才能「阻止惡運降臨」。X回應「你要射咪射，點解要用我身體幫你？」惟被告堅持，然後脫下X的衣服吻她，又用手和下體分別觸摸其胸部及私處，要求X幫他口交至射精。

事主稱與異性相處害羞 社工追問揭發

X續稱，類似事件在中一至中二期間發生3至4次，「我都試過避，但避唔到好多次」，因被告會趁X母到醫院上夜班時犯事。被告每次都會以「好黑仔」作藉口，有一次稱自己在駕駛巴士途中刮到其他車，遂要求X「幫佢整」；亦曾以駕駛途中撞到玩手機的途人、有老伯在他車上跌倒其後死亡等「黑仔」藉口作要求，但被事主一一拒絕。

升中四前的暑假，X面見社工談及轉校事宜，提到自己與男性相處時感到害羞，社工一再追問下，最終X向她哭訴事件。被告不久後被拘捕，在警誡下承認曾表示若身體接觸到內褲會帶來惡運，又稱X曾用內褲打他。聆訊今續。

【案件編號：DCCC395/19】