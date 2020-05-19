死後脊椎斬成兩段 頸背多處捅傷

上身多瘀疑鈍器重擊 或窒息致死

法醫指出，現場屍體皮膚及軟組織上有連串割痕，頭顱有斬裂傷痕，脊椎被斬成兩段，頸部及背部亦多處被捅傷，惟報告稱以上傷痕及肢解過程均在死者死後才造成。

驗屍報告續稱，死者的頭、臉、頸、上背等有多處瘀傷，而傷勢應是由鈍器造成，推斷死者生前曾受硬物重擊。對於死者手上的瘀傷，法醫估計死者生前曾用手擋格，自衛時受襲，相信當時死者清醒。

班主任案前曾晤 稱被告顯支持女兒

法醫又說，死者的口及頸附近的傷勢顯示，她有可能是窒息致死。惟死者頸部位置無內傷，故不能肯定窒息為主要死因，何美洁的死因始終不能確定。

控方案情披露，美洁的班主任形容何美洁是好學生，校內表現良好、成績中上，又透露案發前不久曾因美洁英文科學業問題會見被告，當時會面具建設，被告亦顯得十分支持女兒。

死前一日偕同窗看《星戰》 平日玩「王者榮耀」

美洁的同班女同學則供稱，美洁健康好動，沒有不良嗜好，在校內擔任風紀，兩人課餘常參與田徑訓練，更會相約看電影及逛街。女同學憶述，她案發前一天才到訪美洁家中，並一同出外到旺角戲院看《星球大戰》，之後再陪同美洁回家。女同學續說，被告當天曾託美洁幫忙買粥，但美洁看電影後沒有剩錢，故未能幫忙，被告因此顯得不悅。惟除此以外，女同學未有察覺被告有任何異狀。

女同學又透露，平時會跟美洁打手機遊戲「王者榮耀」。遊戲紀錄顯示，美洁在遇害當天早上9時許曾登入遊戲，逾一小時後登出。