頭顱放飯煲馬桶 殘肢遍浴室 肢解親女 吸毒母認誤殺

現年40歲的被告曹燕承認一項誤殺罪名，另一項阻止屍體合法埋葬罪名則不予起訴，留在法庭檔案中。案發時被告已離婚，控方透露她為吸毒者。

借鄰居手機不還 警上門調查揭發

控方指出，被告與女童何美洁均從四川來港定居，但女童來港後因被告需要工作，一直由親友照顧，至2017年10月女童年滿12歲，才搬回涉案於旺角廣東道一大廈的劏房單位B與被告同住，並在業主批准下同時租下隔壁的單位A。而該層共有3間劏房。

2017年12月17日約晚上7時半，單位A有水從大門縫漏出。被告到鄰居門前要求借用手機，以致電居於內地的丈夫處理家中水喉爆裂問題，惟借用後拒絕歸還。晚上9時21分，警員接獲被告鄰居有關該手機的糾紛投訴後上門調查，發現帶有消毒劑氣味的水不斷從內湧出，被告又拒絕開門，單位傳出痛哭及撞牆聲，遂破門進入單位，用手扣鎖上被告，並發現其雙手染有血迹。

浴室滿血水 洗手盆放內臟

警員踏進單位即看到地下淹水，浴室地台盛滿血水，部分殘肢浸在水中，馬桶內有人體組織及血迹，而馬桶上的膠板放着一個電飯煲，內有染滿血水的頭顱。屋內非常凌亂，除雜物散滿各處，亦有內臟放在單位內一張櫈子上。

法醫其後到場，先在近門口一張翻倒的椅上發現一整組身體內臟，一沾有血水的外耳殘骸放在浴缸外櫈上，浴缸及櫈之間的地下亦有一堆肌肉及脂肪組織。而馬桶上的一個電飯煲內，放着一部分連有頭皮及黑頭髮的頭骨殘骸，以及一大塊連着黑頭髮的頭皮，另有一個不完整的頭顱及被分半及沾上辣椒狀微粒的腦被放在馬桶。洗手盆裏則有腸臟切件、骨組織、肌肉、胰臟連脾臟、子宮及卵巢；被肢解的部分部位、部分肝臟及另一部分頭骨等則浸在浴缸，另外發現一把染有血迹菜刀放在殘肢上面。這些人體組織均屬於受害女童。

被告稱有聲音着找「契爺」 醫生指思覺失調

警方同晚以謀殺罪拘捕被告，被告其後向警方錄取兩份錄影會面紀錄。對於單位內發現女童屍體，被告稱不想回答，只表示想找「契爺」幫手。她又說，案發時心中有一把聲叫她罵人去死，其後她在單位內見到女兒正睡覺，感到放鬆，惟當見到浴室有一具屍體，心中聲音跟她說這不是她女兒，更着她找「契爺」幫手。精神科醫生證實，被告案發時因受冰毒影響而患上思覺失調。

【案件編號：HCCC297、298/20】