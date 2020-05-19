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中招機師倘有健康申報 何栢良：顯檢疫存漏洞

【明報專訊】本港昨沒有新增新型冠狀病毒確診個案，個案累計1055宗，另有一宗疑似個案。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目稱，上周五（15日）確診、任職屬「豁免職業」的法籍私人飛機機師於3月下旬返港前14天已出現病徵，當局須解釋機師有否作健康申報，如果沒有，代表個案反映本港防疫措施有漏洞，政府要承認及面對真相。

何栢良昨早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，衛生署要解釋該機師入境時有否如實作健康申報；他又質疑，若機師當時有申報，為何當局沒有跟進，事件反映邊境防疫措施有漏洞，促港府面對真相。

對於港府應否延長「限聚令」等防疫措施，何栢良認為要視乎人群聚集時，能否要求他們戴口罩。他舉例，部分設有聖餐環節的宗教活動，如信徒屆時除下口罩，或會因此產生傳播病毒的風險。

機場設服務站 為員工收樣本檢測

此外，日前荃灣和大角嘴家庭群組出現3人源頭不明感染，截至昨早9時，衛生防護中心在梨木樹邨第5座及卓明樓共派出3102個樣本瓶，收回及檢測1682個，均呈陰性反應。另中心自15日起為機場員工免費測試病毒，於機場指定地點設立服務站，於周一至周五（公眾假期除外）開放，截至計劃首兩日（即15日及18日），中心合共派出467個樣本瓶，並收回256個樣本。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 何栢良

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