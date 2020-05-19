川崎症14童 3個驗出新冠抗體 醫界推測病毒誘發 可致全身血管發炎奪命

醫局沒公布結果 本報查詢後通報衛署

川崎症（Kawasaki disease shock syndrome）常見於2至5歲的兒童，本港每年約有100宗個案，可致全身血管發炎，包括影響腦、心臟等器官，嚴重者或出現心臟冠狀動脈瘤，引致血管栓塞，甚至死亡（見表）。

衛生署及醫管局至昨日沒主動公布與川崎症相關的新冠個案。本報昨接觸到一名患川崎症半歲男嬰的家長，他引述醫生稱兒子疑曾感染新冠病毒，但要下周覆檢才能證實。

家長：子發燒送院 心血管發炎

該家長說，兒子沒外遊紀錄，家有菲傭，一家外出會駕車，其子本月9日開始發燒，一兩日後眼睛紅腫，向私家醫生求診後獲轉介至伊利沙伯醫院，檢查顯示心臟血管發炎，鼻液樣本對新冠病毒檢測呈陰性，沒肺炎徵狀，獲處方丙種球蛋白後退燒；至16日病徵消退，獲准出院，同日驗血報告顯示對新冠病毒抗體呈陽性，但結果「不確定」，需覆檢。該家長補充，家屬沒新冠病徵，亦沒有人聯絡他們檢測病毒或接受隔離觀察等。

有醫管局兒科醫生透露，局方近日因應外國有兒童出現川崎症病徵，陸續檢視今年川崎症兒童患者，包括覆檢求診血液樣本，以確定曾否感染新冠病毒；而早前約80名確診感染新冠病毒兒童中，均沒川崎症病徵。

該醫生續稱，由於川崎症兒童沒新冠病毒病徵，故只需針對川崎症用藥，包括靜脈注射丙種球白蛋。醫學界有意見推斷，兒童感染新冠病毒令免疫系統改變，或誘發川崎症，兩者關係仍待研究。

本報昨午向醫管局查詢川崎症兒童曾否感染新冠病毒，局方披露各公院兒科部門上周初起為川崎症兒童做病毒測試，至昨共檢測14人，並將血清樣本送往港大做抗體測試，近日陸續收到結果，當中3名兒童對抗體呈陽性，而病毒測試陰性，3人沒併發症，已康復出院。被問到為何沒向衛生署通報，醫管局稱昨已將情况初步知會署方，稍後呈報詳細資料。

本報向衛生署查詢，發言人最初着記者向醫管局查詢，昨晚近11時補充稱晚上從醫管局得悉個案及情况，會待醫院呈報詳情並跟進。

議員批醫局遲公布 憂隱形患者播毒

本身是醫生的公民黨議員郭家麒說，外國愈來愈多同類個案，醫管局近日接獲結果，但沒第一時間通報衛生署及公布，批評局方反應遲緩，對做法感奇怪。他擔心兒童「隱形患者」增病毒擴散風險，促港府在復課前為學生驗病毒及抗體。

明報記者

（抗疫新階段）