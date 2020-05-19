港聞

港聞二

川崎症14童 3個驗出新冠抗體 醫界推測病毒誘發 可致全身血管發炎奪命

【明報專訊】新冠疫情肆虐全球，歐美等自4月底陸續有兒童出現可致全身血管發炎的川崎症徵狀，甚至有幼兒因併發症死亡，醫學界推測是病毒誘發川崎症。醫管局上周起為川崎症兒童做病毒及血清抗體測試，近日發現3人對抗體呈陽性，即曾感染新冠病毒，惟至昨日沒主動公布，在本報查詢後，局方昨晚才通報衛生署。有立法會議員批評醫管局沒及時通報，憂兒童「隱形患者」增病毒擴散風險，促港府在復課前為學生驗病毒及抗體。

醫局沒公布結果 本報查詢後通報衛署

川崎症（Kawasaki disease shock syndrome）常見於2至5歲的兒童，本港每年約有100宗個案，可致全身血管發炎，包括影響腦、心臟等器官，嚴重者或出現心臟冠狀動脈瘤，引致血管栓塞，甚至死亡（見表）。

衛生署及醫管局至昨日沒主動公布與川崎症相關的新冠個案。本報昨接觸到一名患川崎症半歲男嬰的家長，他引述醫生稱兒子疑曾感染新冠病毒，但要下周覆檢才能證實。

家長：子發燒送院 心血管發炎

該家長說，兒子沒外遊紀錄，家有菲傭，一家外出會駕車，其子本月9日開始發燒，一兩日後眼睛紅腫，向私家醫生求診後獲轉介至伊利沙伯醫院，檢查顯示心臟血管發炎，鼻液樣本對新冠病毒檢測呈陰性，沒肺炎徵狀，獲處方丙種球蛋白後退燒；至16日病徵消退，獲准出院，同日驗血報告顯示對新冠病毒抗體呈陽性，但結果「不確定」，需覆檢。該家長補充，家屬沒新冠病徵，亦沒有人聯絡他們檢測病毒或接受隔離觀察等。

有醫管局兒科醫生透露，局方近日因應外國有兒童出現川崎症病徵，陸續檢視今年川崎症兒童患者，包括覆檢求診血液樣本，以確定曾否感染新冠病毒；而早前約80名確診感染新冠病毒兒童中，均沒川崎症病徵。

該醫生續稱，由於川崎症兒童沒新冠病毒病徵，故只需針對川崎症用藥，包括靜脈注射丙種球白蛋。醫學界有意見推斷，兒童感染新冠病毒令免疫系統改變，或誘發川崎症，兩者關係仍待研究。

本報昨午向醫管局查詢川崎症兒童曾否感染新冠病毒，局方披露各公院兒科部門上周初起為川崎症兒童做病毒測試，至昨共檢測14人，並將血清樣本送往港大做抗體測試，近日陸續收到結果，當中3名兒童對抗體呈陽性，而病毒測試陰性，3人沒併發症，已康復出院。被問到為何沒向衛生署通報，醫管局稱昨已將情况初步知會署方，稍後呈報詳細資料。

本報向衛生署查詢，發言人最初着記者向醫管局查詢，昨晚近11時補充稱晚上從醫管局得悉個案及情况，會待醫院呈報詳情並跟進。

議員批醫局遲公布 憂隱形患者播毒

本身是醫生的公民黨議員郭家麒說，外國愈來愈多同類個案，醫管局近日接獲結果，但沒第一時間通報衛生署及公布，批評局方反應遲緩，對做法感奇怪。他擔心兒童「隱形患者」增病毒擴散風險，促港府在復課前為學生驗病毒及抗體。

明報記者

（抗疫新階段）

相關字詞﹕川崎症 抗體測試 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

14泛民被逐 李慧琼當選內會主席 稱保安受傷 立會秘書處報警
14泛民被逐 李慧琼當選內會主席 稱保安受傷 立會秘書處報警
「頭按地膝壓胸」 泛民指立會保安武力升級
「頭按地膝壓胸」 泛民指立會保安武力升級
政府：工資補貼目標「保就業」非「保人工」 違諾裁員錢照派 扣減率掛鈎公司規模
政府：工資補貼目標「保就業」非「保人工」 違諾裁員錢照派 扣減率掛鈎公司規模
零售資助獲32萬 德國寶申工資補貼涉180萬
零售資助獲32萬 德國寶申工資補貼涉180萬
會計醫療科技建造業 可申內地回港免檢疫
會計醫療科技建造業 可申內地回港免檢疫
銅芯口罩工場涉違地契 地署派員視察
銅芯口罩工場涉違地契 地署派員視察
全球最新疫情
全球最新疫情
中招機師倘有健康申報 何栢良：顯檢疫存漏洞
中招機師倘有健康申報 何栢良：顯檢疫存漏洞
倘僅一半人戴口罩 研究：難減疫症傳播
倘僅一半人戴口罩 研究：難減疫症傳播
頭顱放飯煲馬桶 殘肢遍浴室 肢解親女 吸毒母認誤殺
頭顱放飯煲馬桶 殘肢遍浴室 肢解親女 吸毒母認誤殺
死後脊椎斬成兩段 頸背多處捅傷
死後脊椎斬成兩段 頸背多處捅傷
藉詞遭內褲丟身「不吉」 司機涉屢狎情人女兒
藉詞遭內褲丟身「不吉」 司機涉屢狎情人女兒
填海超支80億 三跑「拉上補下」未超支 議員質疑一早「開大預算」 毋須立會撥款難監察
填海超支80億 三跑「拉上補下」未超支 議員質疑一早「開大預算」 毋須立會撥款難監察
承建稱採購海砂困難 入標稱珠三角擁砂源
承建稱採購海砂困難 入標稱珠三角擁砂源
立選人手欠三成 民主派反對招募警察
立選人手欠三成 民主派反對招募警察
議辦貼「特訓」海報 民政指區議員違指引
議辦貼「特訓」海報 民政指區議員違指引
Uber前高層轉攻安老科技 稱「痛點」不止院友生活 更要理解照顧者
Uber前高層轉攻安老科技 稱「痛點」不止院友生活 更要理解照顧者
引入日本光觸媒 院舍噴塗層抗菌
引入日本光觸媒 院舍噴塗層抗菌
專欄：如何對抗新型電腦病毒？ ／文：章濤
專欄：如何對抗新型電腦病毒？ ／文：章濤
警掃6賭檔拘28人 爬窗逃走男子墮斃
警掃6賭檔拘28人 爬窗逃走男子墮斃
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】泛民內會抗爭 民記EQ訂芒果 鄭松泰食花生 黃碧雲變勇武？
【Emily】泛民內會抗爭 民記EQ訂芒果 鄭松泰食花生 黃碧雲變勇武？
【Emily】長江唔認同美芬 美娟唔認同長江
【Emily】長江唔認同美芬 美娟唔認同長江
【Emily】朱敏健駁「大隻講」指控 葉劉：你應炒魷
【Emily】朱敏健駁「大隻講」指控 葉劉：你應炒魷
【Emily】離港4月 王志民白髮蒼蒼
【Emily】離港4月 王志民白髮蒼蒼
【Emily】陳曼琪倡訂《中國香港維持國安法》
【Emily】陳曼琪倡訂《中國香港維持國安法》