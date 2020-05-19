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港聞
2020年5月19日星期二
港聞二
14泛民被逐 李慧琼當選內會主席 稱保安受傷 立會秘書處報警
「頭按地膝壓胸」 泛民指立會保安武力升級
政府：工資補貼目標「保就業」非「保人工」 違諾裁員錢照派 扣減率掛鈎公司規模
零售資助獲32萬 德國寶申工資補貼涉180萬
會計醫療科技建造業 可申內地回港免檢疫
銅芯口罩工場涉違地契 地署派員視察
全球最新疫情
川崎症14童 3個驗出新冠抗體 醫界推測病毒誘發 可致全身血管發炎奪命
中招機師倘有健康申報 何栢良：顯檢疫存漏洞
倘僅一半人戴口罩 研究：難減疫症傳播
頭顱放飯煲馬桶 殘肢遍浴室 肢解親女 吸毒母認誤殺
死後脊椎斬成兩段 頸背多處捅傷
藉詞遭內褲丟身「不吉」 司機涉屢狎情人女兒
填海超支80億 三跑「拉上補下」未超支 議員質疑一早「開大預算」 毋須立會撥款難監察
承建稱採購海砂困難 入標稱珠三角擁砂源
立選人手欠三成 民主派反對招募警察
議辦貼「特訓」海報 民政指區議員違指引
Uber前高層轉攻安老科技 稱「痛點」不止院友生活 更要理解照顧者
引入日本光觸媒 院舍噴塗層抗菌
專欄：如何對抗新型電腦病毒？ ／文：章濤
警掃6賭檔拘28人 爬窗逃走男子墮斃
尊子漫畫
【Emily】泛民內會抗爭 民記EQ訂芒果 鄭松泰食花生 黃碧雲變勇武？
【Emily】長江唔認同美芬 美娟唔認同長江
【Emily】朱敏健駁「大隻講」指控 葉劉：你應炒魷
【Emily】離港4月 王志民白髮蒼蒼
【Emily】陳曼琪倡訂《中國香港維持國安法》
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【明報專訊】（請看附圖）
（抗疫新階段）
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