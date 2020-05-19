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「頭按地膝壓胸」 泛民指立會保安武力升級

【明報專訊】14名民主派議員昨被主持會議的陳健波逐離場，立法會保安被指武力升級。民主黨許智峯稱遭至少3名保安制服，頭被按壓在地，胸口被膝頭壓着、一度未能呼吸。他質疑前線警員都不敢如此對待議員，又說到醫院照X光，醫生稱其胸壁受傷，若服止痛藥後未改善則需接受電腦掃描。

朱凱廸：動作似警察

陳克勤質疑泛民黑布下施襲

議會陣線朱凱廸同稱頭被保安按壓在地，亦遭拗手、掐及推向枱邊，「以往沒那麼aggressive」，形容動作似過往的警察；他被逐後一度欲返回會議室，但被保安推向記者攝錄機方向，形容保安動作較「出軌」。朱稱大部分保安員均是「朝見口晚見面」，但昨日猶如代替建制派成了衝突前線，認為議會爭拗應由議員處理。

社會福利界邵家臻稱，保安使用武力明顯較上次升級，亦多次運用警察的制服手法，他在保護尹兆堅、譚文豪被抬期間，被保安「批踭」中「氣門」，其後被逐時則被保安捉手腕、手臂。邵在facebook上載照片，展示雙手被拗至紅腫，稱照片是會議完結後約25分鐘拍攝，他本身有穿外套，但仍紅腫；又說過往喝止保安使用武力時，對方會停手，今次則沒有。

據了解，有兩名保安員昨報稱受傷送院。建制派昨多番批評民主派在會議廳展示黑布，民建聯陳克勤指稱有保安疑在黑布下被襲；工聯會麥美娟稱，在黑布下撿到起碼3條保安員戴的領帶及3個口罩，稱最少有3名保安員被扯脫領帶，「若是正正經經，為何要扯脫別人領帶？」

相關字詞﹕麥美娟 醫院 許智峯 朱凱廸 邵家臻 口罩 立法會

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