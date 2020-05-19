港聞

港聞一

14泛民被逐 李慧琼當選內會主席 稱保安受傷 立會秘書處報警

【明報專訊】立法會內務委員會逾7個月未選出主席，立法會主席梁君彥指定改由財委會主席陳健波主持選舉，昨日開會期間爆發混亂，14名民主派議員被逐，陳健波隨即進入投票程序，最終僅得建制派議員投票，民建聯主席李慧琼以40票當選。立法會主席梁君彥昨晚表示，因有立法會秘書處職員執行職責時受妨礙而受傷，秘書處已根據行管會機制，報警處理。

李：議員可循其他途徑尋求裁決

民主派表明不會認受會議，斥「名不正、言不順」；李慧琼當選後稱，若議員有不同想法，可循其他途徑尋求裁決，包括司法途徑。政府發言人歡迎內會選出主席，冀議會盡快回復正常運作，稱政府定繼續全力配合餘下任期審議工作。

根據立法會網站，本周五的內會議程包括下周三立法會會議上處理的事項、法案委員會及小組委員會的情况等，但議程不包括內會副主席選舉。

稱會議非法不會認受

泛民未定將來出席內會否

據了解，民主派尚未商討未來會否出席內會，有人認為無理由參與「非法會議」，加上會期只餘個多月，目前未見重要法案，即使選行管會亦是由建制把持；另有人認為有需要出席，因不知內會未來會否有其他任務。

陳健波昨日10時15分已在保安護送下進入會議室，約20多名保安員包圍主席台，其他議員在10時半才獲准進入，民主派議員在會議開始後拉起黑布，以示會議屬「黑箱作業」，隨即與保安推撞衝突。多名民主派衝向主席台但被保安阻截，民主黨林卓廷一度站到桌上，將《議事規則》紙頁撒向陳健波，稱「《議事規則》唔使要」。

混亂間，議會陣線朱凱廸，民主黨許智峯、尹兆堅、黃碧雲等14人先後被趕離、抬走，另據悉有兩名保安員報稱受傷送院。

多名民主派被逐後，陳健波隨即進入選舉主席程序，當時未被逐的民主派議員，包括議會陣線毛孟靜、工黨張超雄等在主席台前抗議，在僅餘建制派在席下，投票極速完成，李慧琼獲40票，無泛民投票。

民主派會議召集人陳淑莊會後斥會議「名不正、言不順」，僭建權力、褫奪郭榮鏗主持內會權力，徹底顛覆立法會所有《議事規則》及原則、慣例，稱會議不合規格、不會認受，但未來是否參與會議則要再商討。建制派「班長」廖長江稱會議合理、合法，如持不同意見，可尋求司法等渠道，「法庭決定誰是誰非，未嘗不是好事」。

梁君彥：秘書處恪守政治中立

梁君彥會後以行管會主席身分發聲明，稱對選主席期間出現秩序混亂、有議員衝向秘書處職員致保安人員受傷，感到遺憾，已報警處理。他稱留意到議員對秘書處履行職責作出嚴厲、無事實根據指控，對秘書處不公道及不合理，強調秘書處一直恪守政治中立原則。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕報警 選舉主席 內會 政治中立 議事規則 林卓廷 民主派 立法會

上 / 下一篇新聞

「頭按地膝壓胸」 泛民指立會保安武力升級
「頭按地膝壓胸」 泛民指立會保安武力升級
政府：工資補貼目標「保就業」非「保人工」 違諾裁員錢照派 扣減率掛鈎公司規模
政府：工資補貼目標「保就業」非「保人工」 違諾裁員錢照派 扣減率掛鈎公司規模
零售資助獲32萬 德國寶申工資補貼涉180萬
零售資助獲32萬 德國寶申工資補貼涉180萬
會計醫療科技建造業 可申內地回港免檢疫
會計醫療科技建造業 可申內地回港免檢疫
銅芯口罩工場涉違地契 地署派員視察
銅芯口罩工場涉違地契 地署派員視察
全球最新疫情
全球最新疫情
川崎症14童 3個驗出新冠抗體 醫界推測病毒誘發 可致全身血管發炎奪命
川崎症14童 3個驗出新冠抗體 醫界推測病毒誘發 可致全身血管發炎奪命
中招機師倘有健康申報 何栢良：顯檢疫存漏洞
中招機師倘有健康申報 何栢良：顯檢疫存漏洞
倘僅一半人戴口罩 研究：難減疫症傳播
倘僅一半人戴口罩 研究：難減疫症傳播
頭顱放飯煲馬桶 殘肢遍浴室 肢解親女 吸毒母認誤殺
頭顱放飯煲馬桶 殘肢遍浴室 肢解親女 吸毒母認誤殺
死後脊椎斬成兩段 頸背多處捅傷
死後脊椎斬成兩段 頸背多處捅傷
藉詞遭內褲丟身「不吉」 司機涉屢狎情人女兒
藉詞遭內褲丟身「不吉」 司機涉屢狎情人女兒
填海超支80億 三跑「拉上補下」未超支 議員質疑一早「開大預算」 毋須立會撥款難監察
填海超支80億 三跑「拉上補下」未超支 議員質疑一早「開大預算」 毋須立會撥款難監察
承建稱採購海砂困難 入標稱珠三角擁砂源
承建稱採購海砂困難 入標稱珠三角擁砂源
立選人手欠三成 民主派反對招募警察
立選人手欠三成 民主派反對招募警察
議辦貼「特訓」海報 民政指區議員違指引
議辦貼「特訓」海報 民政指區議員違指引
Uber前高層轉攻安老科技 稱「痛點」不止院友生活 更要理解照顧者
Uber前高層轉攻安老科技 稱「痛點」不止院友生活 更要理解照顧者
引入日本光觸媒 院舍噴塗層抗菌
引入日本光觸媒 院舍噴塗層抗菌
專欄：如何對抗新型電腦病毒？ ／文：章濤
專欄：如何對抗新型電腦病毒？ ／文：章濤
警掃6賭檔拘28人 爬窗逃走男子墮斃
警掃6賭檔拘28人 爬窗逃走男子墮斃
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】泛民內會抗爭 民記EQ訂芒果 鄭松泰食花生 黃碧雲變勇武？
【Emily】泛民內會抗爭 民記EQ訂芒果 鄭松泰食花生 黃碧雲變勇武？
【Emily】長江唔認同美芬 美娟唔認同長江
【Emily】長江唔認同美芬 美娟唔認同長江
【Emily】朱敏健駁「大隻講」指控 葉劉：你應炒魷
【Emily】朱敏健駁「大隻講」指控 葉劉：你應炒魷
【Emily】離港4月 王志民白髮蒼蒼
【Emily】離港4月 王志民白髮蒼蒼
【Emily】陳曼琪倡訂《中國香港維持國安法》
【Emily】陳曼琪倡訂《中國香港維持國安法》