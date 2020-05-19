14泛民被逐 李慧琼當選內會主席 稱保安受傷 立會秘書處報警

李：議員可循其他途徑尋求裁決

民主派表明不會認受會議，斥「名不正、言不順」；李慧琼當選後稱，若議員有不同想法，可循其他途徑尋求裁決，包括司法途徑。政府發言人歡迎內會選出主席，冀議會盡快回復正常運作，稱政府定繼續全力配合餘下任期審議工作。

根據立法會網站，本周五的內會議程包括下周三立法會會議上處理的事項、法案委員會及小組委員會的情况等，但議程不包括內會副主席選舉。

稱會議非法不會認受

泛民未定將來出席內會否

據了解，民主派尚未商討未來會否出席內會，有人認為無理由參與「非法會議」，加上會期只餘個多月，目前未見重要法案，即使選行管會亦是由建制把持；另有人認為有需要出席，因不知內會未來會否有其他任務。

陳健波昨日10時15分已在保安護送下進入會議室，約20多名保安員包圍主席台，其他議員在10時半才獲准進入，民主派議員在會議開始後拉起黑布，以示會議屬「黑箱作業」，隨即與保安推撞衝突。多名民主派衝向主席台但被保安阻截，民主黨林卓廷一度站到桌上，將《議事規則》紙頁撒向陳健波，稱「《議事規則》唔使要」。

混亂間，議會陣線朱凱廸，民主黨許智峯、尹兆堅、黃碧雲等14人先後被趕離、抬走，另據悉有兩名保安員報稱受傷送院。

多名民主派被逐後，陳健波隨即進入選舉主席程序，當時未被逐的民主派議員，包括議會陣線毛孟靜、工黨張超雄等在主席台前抗議，在僅餘建制派在席下，投票極速完成，李慧琼獲40票，無泛民投票。

民主派會議召集人陳淑莊會後斥會議「名不正、言不順」，僭建權力、褫奪郭榮鏗主持內會權力，徹底顛覆立法會所有《議事規則》及原則、慣例，稱會議不合規格、不會認受，但未來是否參與會議則要再商討。建制派「班長」廖長江稱會議合理、合法，如持不同意見，可尋求司法等渠道，「法庭決定誰是誰非，未嘗不是好事」。

梁君彥：秘書處恪守政治中立

梁君彥會後以行管會主席身分發聲明，稱對選主席期間出現秩序混亂、有議員衝向秘書處職員致保安人員受傷，感到遺憾，已報警處理。他稱留意到議員對秘書處履行職責作出嚴厲、無事實根據指控，對秘書處不公道及不合理，強調秘書處一直恪守政治中立原則。

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