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黃大仙祠炸彈虛驚 警引爆監測盒 嶺大稱金屬盒研究空氣質素 嗇色園：未收過申請

【明報專訊】嗇色園黃大仙祠職員昨早發現一個藏有電線及電話的可疑金屬盒，遂報警求助。警方爆炸品處理課人員到場，出動拆彈機械人將金屬盒引爆，其後於祠內再發現兩個同樣的金屬盒。警方經調查相信金屬盒非爆炸品，是大學測量數據之用。嶺南大學其後證實裝置由大學研究團隊擁有，祠方代表則指出，不知道有大學正在祠內收集數據，過去亦未接收相關申請。

涉事金屬盒標示疑被吹走 嶺大致歉

嶺南大學發言人表示，該裝置屬大學研究團隊擁有，以研究本港寺廟煙火對附近空氣質素的影響。發言人稱，研究人員懷疑裝置原有的標示被風吹走，以致引起誤會，將盡快檢視所有裝置，以策安全；並對裝置引起誤會，向黃大仙祠和公眾致歉。被問到曾否申請擺放裝置，嶺大則未有回覆。

職員見內藏電話電線報警 百人疏散

事發於昨早9時許，黃大仙祠職員於祠內「盂香亭」發現一個長約20厘米、闊約15厘米、高約10厘米的銀色金屬盒，內有電線，職員認為該金屬盒可疑故報警求助。警方接報到場確認金屬盒位置後，即臨時封鎖各出入口，疏散祠內約100名市民及52名職員。封鎖期間，部分未能進祠參拜的善信在正門封鎖線外參拜。

警方爆炸品處理課人員到場，將金屬盒移至較空曠地方，其後出動拆彈機械人於昨早11時24分引爆。人員其後發現盒內有電線接駁電話及充電，另有一個放有電路板的白色膠盒。大批警員事後在祠內各處地點仔細搜查，其後在祠內「從心苑」及簽品哲理中心再發現兩個同樣的金屬盒，經調查相信為本地大學用作測量數據，盒上有標籤寫明用途及聯絡電話，證實非爆炸品。消息指，首個發現的金屬盒並沒有貼上任何字句。

警：非常可疑 為安全需「當真做」

黃大仙警區行動總督察黎高賢稱，雖然金屬盒貼有大學標籤及聯絡電話，但因外貌及盒內物品非常可疑，加上真與假爆炸品均可貼上任何字句，為保安全，警方需要「當真做」。

嗇色園董事會主席馬澤華指出，任何人有意在祠內作推廣或與社會服務相關活動，祠方接受申請並考慮性質後作出決定；就今次事件，祠方完全不知道有大學正在祠內收集數據，過去亦未接到相關申請，對事件感無奈，但安全為首要，相信「佢哋唔會考慮到有個咁大嘅問題出現」。

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