港聞

港聞二

伊院試用送餐機械人 減醫護染疫風險

【明報專訊】醫護人員接觸新冠肺炎病人時，進出每個獨立病格都要穿上全套保護衣。伊利沙伯醫院自2月下旬起，試用「醫護小助手」機械人，協助運送食物等予病人，減低醫護感染風險，病房經理說，有病人對機械人出現於醫院感新奇。

同款機械人飲食業用 遇障礙懂避開

「醫護小助手」為中國製，同款機械人被用於飲食業送餐服務。機械人利用機頂的鏡頭辨認天花板上標記，用家在屏幕上輸入目的地，機械人會自行到達指定位置，遇上障礙物時會避開。由於機械人不懂得開門，需醫護幫忙。

內科隔離病房經理鄭慧恩說，以往醫護人員送餐到獨立病格時要穿上全套防護裝備，但使用機械人後，醫護只需為機械人以消毒布擦拭，減少直接接觸病人的感染風險，亦減省穿脫保護衣時間。

一日送餐50次 病人覺新奇

鄭慧恩說醫護小助手於院內其中一個隔離病房運送早午晚3餐，偶爾傳遞其他物資。若一個病房內有10間負壓單人房，推算機械人每天可做30至50次送遞服務。鄭說，本擔心病人未能接受機械人服務，但有病人在沉悶的病房內見到機械人感到新奇有趣。

使用醫護小助手亦有限制，中央護理部高級護理經理麥國權表示，機械人只能把餐點送到病格門口，病人需自行到門口領取，故只適用於活動狀况許可、能自行取餐的病人；為避免多人病格的病人取錯餐，機械人亦只適宜服務單人房。麥續稱，因為送藥程序醫護人員需與病人核對身分，故未能使用機械人送藥。

保病人私隱 鏡頭拍天花認路

在私隱問題上，麥國權稱機械人只會拍攝天花板，不會拍攝到病人，亦無錄影功能，認為較符合私隱要求。麥認為，試用小助手的效果不俗，院方會考慮找其他適用的病房使用，現時試驗進行至本月尾。

（抗疫新階段）

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