【Emily】何柱國畀林鄭篤背脊？

【明報專訊】全國政協常委何柱國噚日接受無綫《講清講楚》訪問時承認對特首林鄭月娥「好有意見」，批評林太令香港社會撕裂。被問到係咪需要換特首或有官員要問責落台，何柱國話要視乎佢哋「對唔對得住自己」，佢又批評林太如「大鴕鳥」，「當無事發生」。不過，何柱國話唔敢冒犯林太，「我講吓笑咋，我唔敢冒犯佢，佢已經（喺）背脊插得我多，一刀刀斬落嚟」，言畢便無再透露更多。
批評林太撕裂社會 如「大鴕鳥」
何柱國曾多番向林太開火，又喺報章頭版刊公開信，向林太提出管治建議。不過佢話估計林太當佢嘅意見「無發生過」、「睇唔到」。
林太噚日無回應何柱國說法，但就隔空回應實政圓桌田北辰嘅質疑。事源田北辰噚日喺商台《政好星期天》質疑林太厚待飲食界，話65歲以上無強積金供款嘅飲食界僱員，可受惠於政府「保就業」計劃，但其他行業就唔可以，「咁嘅管治風格點令人信服」。
林太回應田北辰 唔回應何柱國
林太之後喺facebook話，唔敢講同田二少係「老友」，但大家都識咗廿多年，「佢應該知道我係個公事公辦嘅人」，強調除咗飲食業僱員，無強積金嘅洗衣店僱員、清潔工友同建造業僱員等都有受惠，話政府「保就業」方案可照顧超過11萬名年長僱員，「其中田議員認為獲我『厚愛』嘅飲食業估計只佔6000人」。