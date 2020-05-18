【Emily】何柱國畀林鄭篤背脊？

批評林太撕裂社會 如「大鴕鳥」

何柱國曾多番向林太開火，又喺報章頭版刊公開信，向林太提出管治建議。不過佢話估計林太當佢嘅意見「無發生過」、「睇唔到」。

林太噚日無回應何柱國說法，但就隔空回應實政圓桌田北辰嘅質疑。事源田北辰噚日喺商台《政好星期天》質疑林太厚待飲食界，話65歲以上無強積金供款嘅飲食界僱員，可受惠於政府「保就業」計劃，但其他行業就唔可以，「咁嘅管治風格點令人信服」。

林太回應田北辰 唔回應何柱國

林太之後喺facebook話，唔敢講同田二少係「老友」，但大家都識咗廿多年，「佢應該知道我係個公事公辦嘅人」，強調除咗飲食業僱員，無強積金嘅洗衣店僱員、清潔工友同建造業僱員等都有受惠，話政府「保就業」方案可照顧超過11萬名年長僱員，「其中田議員認為獲我『厚愛』嘅飲食業估計只佔6000人」。