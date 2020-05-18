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監控山火變人群測溫 港商迎解封商機

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎爆發，很多地方倚靠「紅外線測溫槍」來逐個人測量額溫，稍嫌費時失事。有本地公司就推出採用紅外線熱成像儀和人工智能技術（AI）的人群測體溫系統，可以達到無接觸、遠距離、大面積及快速的體溫篩查，提高通行效率。

明報記者 薛偉傑

攝影 林靄怡

視野機器人有限公司（Insight Robotics）創辦人岑棓琛表示，公司為科學園租戶，主要業務是提供人工智能的偵測山火設備。由於新型冠狀病毒肺炎在農曆新年期間開始爆發，科學園平日有不少人出入，為免出現交叉感染，香港科技園公司緊急聯絡該公司，查詢能否提供快速的人群測體溫方案。公司利用當時庫存的5個紅外線熱成像儀，並修改原來用來偵測山火的系統設計，不到3星期，就設計及組裝5套人群測體溫系統交給科學園，並一直使用至今。

組裝5套系統予科學園使用

最初使用時，有些人拿着外賣餐盒或熱飲經過，也會觸發系統發出警報，因為兩者溫度高過人體發燒。因此，要修改軟件，利用熱信號的形狀及周邊溫差等，告訴系統過熱的東西並非人類，可毋須理會。其後，很少出現誤報，但有做完運動的人經過，因體溫過高間中仍會誤報。

岑棓琛指出，與紅外線測溫槍相比，人群測體溫系統具有多個優點，首先是自動化和距離遠，只要進入系統有效距離之內，會自動對他測溫。雖然人體體溫發出的能量有限，但有效距離可達約30米。第二是可以同時對多人測溫，效率較高，現時使用的非製冷型紅外線熱成像儀，同一畫面最多可以容納約20人測溫，在現實中以人們距離及步速等因素來估計，一套系統每分鐘最多可為超過100人測溫。第三就是人群毋須停下或減速來接受檢查。

每分鐘最多可為逾百人測溫

現時這套人群測體溫系統的絕對誤差只是±0.2度，比一般紅外線測溫槍準確。公司通常將觸發警報的溫度設定37.3度，假設系統可能將某人的溫度低估了0.2度。至於人群測體溫系統旁邊的工作人員，大多數時間只是戒備。當系統發出聲響時，他們才介入，查看是有人拿着某些較熱的東西或真的發燒。當系統偵測到某人溫度達37.3度或以上時，電腦會錄下前15秒和後15秒視頻，方便工作人員追回那人；該段視頻不會傳送到網上，問題解決後，即會刪除。

岑棓琛表示，除了沙田科學園的5套人群測體溫系統，公司月前向一個葡萄牙科學園出售兩套系統；其法國分銷商亦準備以系統投標一個機場的合約，據悉，該機場需求量達數十套。另外，在印尼、澳洲和智利，分銷商亦開始推廣。

他指出，這款人群測體溫系統售價約10萬元，主因採用外國製紅外線熱成像儀佔了相當成本，其次，為了提高系統的準確度，自行設計及組裝兩個「黑體」配合。因為每日氣溫不同，早上和晚上、冷氣大小、太陽光等因素都會影響測溫準確率，所以要給紅外線熱成像儀一個參考，進一步提高測溫準確率。所謂「黑體」，就是在任何情况，其溫度都是固定的物體。當氣溫較高時，有半導體裝置為它降溫，當氣溫較低時則加熱。紅外線熱成像儀將人體溫度與固定溫度的黑體作對照，就可達到較高準確率。

擬推廉價版攻學校 每套兩三萬元

岑棓琛預料，隨着疫情緩和，香港機場、個別港鐵站、大學、展覽館及大型商場，甚至澳門賭場，對於這種人群測體溫系統，將會有很大需求，尤其是機場、羅湖港鐵站及展覽館，一旦正常開放，人流將相當龐大，相信入口要安裝超過一套人群測體溫系統。此外，考慮到中小學和大型食肆的人流及負擔能力，公司將會推出一個廉價版，每套只需2萬至3萬元，其配備紅外線熱成像儀的解像度及處理速度會較低，並改為單黑體設計。

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