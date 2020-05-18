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工聯會青年就業調查：逾半人減薪凍薪失業

【明報專訊】工聯會4月份訪問1335名18至40歲的青年，過半數受訪者表示因疫情減薪、凍薪、無薪或失業；須減薪的受訪者中，47.3%減薪幅度逾25%。有應屆畢業生稱今年求職廣告寥寥可數，盼政府盡快公布「防疫抗疫基金」中新增臨時職位。調查發現，逾35%受訪者認為要面對的生活困難會持續4至6個月，逾八成人選擇減少開支，逾兩成人選擇求職，亦有近兩成人稱沒任何特別應對方法。

政府增200臨時職位 畢業生盼盡快公布

24歲的應屆大學畢業生江同學於本地大學修讀國際關係。他稱，早於去年12月開始應徵與學科相關工作，如公營及社福機構等；按其學長經驗，他們一般於大學四年級第一學期尾獲聘。不過，江同學稱今年求職廣告寥寥可數，最終他只寄出一兩封求職信，至今無回音。

早前政府在第二輪「防疫抗疫基金」中提到，未來兩年公私營機構新增約3萬個臨時職位，包括為應屆畢業生提供逾200個職位。江同學說，計劃至今仍未有詳情，盼政府可盡快公布。

工聯失業金7000申請 18至45歲佔近四成

工聯會青年事務委員會表示，早前工聯會推出的緊急失業慰問金有逾7000人申請，18至45歲佔38.7%。工聯會立法會議員郭偉強表示，不少青年轉投零散工，但政府抗疫基金對零散工支援不足，建議政府擴大資助範圍。

相關字詞﹕大學畢業生 防疫抗疫基金 工聯會

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