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2020年5月18日星期一
港聞二
歷史試題風波 今派員查考評局 教局否認政治干預 校長會憂損自主
考生稱花時間作答：成績若跌兩級誰負責？
教師斥教局鹵莽 毁考生努力教師士氣
官媒連日批評港教育 議員：有系統攻擊
8‧31被捕3人：未獲監警接觸 批報告偏頗 沒查警濫武全信警方
退出國際專家 另撰報告分析反修例
央視反修例回顧片 提示威者暴力未提警武「7‧21」
許正宇：社會持續不穩 抵消政策成效
料兩會將討論23條 何柱國：社會反彈不會好犀利
民主黨7議員續戰立會 黃碧雲收1/4反對票
政府內部傾向續限8人 措施延14天 林正財倡限聚令豁免宗教聚會
袁國勇倉鼠實驗：戴口罩感染率最少減半
陳肇始：粵港澳正商檢疫互認
火警鐘誤鳴 屯院負壓設施停1小時
羅兵咸永道獲委「保就業」代理人
全球最新疫情
伊院試用送餐機械人 減醫護染疫風險
另一機械人進駐 試運送醫療紀錄
黃大仙祠炸彈虛驚 警引爆監測盒 嶺大稱金屬盒研究空氣質素 嗇色園：未收過申請
研香燭污染對健康風險 教授網頁：寺廟或不願配合
陳茂波料4月失業率大升
工聯會青年就業調查：逾半人減薪凍薪失業
監控山火變人群測溫 港商迎解封商機
森林防火攝像儀 賣到8國56城市
尊子漫畫
【Emily】獻身黃圈 譚文豪替更揸的士 話終於有機會子承父業
【Emily】何柱國畀林鄭篤背脊？
【Emily】政府請公關重新出發 國際大行入標
【Emily】前三和公立學校 變導盲犬學堂
【Emily】85歲高黃美芸 打網球跑步煲韓劇
【Emily】藉囝囝問題 許正宇大讚港抗疫工作
全球最新疫情
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【明報專訊】（請看附圖）
（抗疫新階段）
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