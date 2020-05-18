火警鐘誤鳴 屯院負壓設施停1小時

病房兩人疑肺結核 院方：傳播風險低

隔離病房當時有3名新型冠狀病毒測試陰性的病人和兩名懷疑患有低空氣傳播風險的肺結核病人，事發期間無人進出病房、無做高風險醫療程序、醫護有適合防護裝備，院方評估造成感染風險非常低，已要求機電署檢查以確保系統正常運作，並提交詳細調查報告。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指出，在系統設計上，當發生火警就會停止抽風系統，避免濃煙抽入病房，今次事故是由於火警鐘誤鳴，與早前的瑪嘉烈和北區醫院負壓系統的故障原因不同。

醫局：康復醫院先恢復探病 或需預約

本港疫情稍緩，何婉霞表示，計劃在康復醫院先恢復探病，但會限制人數，亦可能安排預約探訪以控制人流。公院會先恢復診斷服務、門診和日間服務，再恢復預約手術；公私營協作方面，至今已轉介78名新生嬰兒到私家醫院接受黃疸治療、26名癌病人做放射治療、一宗骨科手術和7宗孕婦分娩。

（抗疫新階段）