袁國勇倉鼠實驗：戴口罩感染率最少減半

研究團隊已建立針對研究新冠病毒的金黃敘利亞倉鼠模型，早前已證實新冠病毒可以直接或間接接觸傳播。團隊上月實驗，以倉鼠模型測試外科口罩對防止傳染的功效。

染疫者戴罩較健康者戴罩有效

團隊將13隻已感染病毒的倉鼠與39隻健康倉鼠做3輪測試，兩批倉鼠分別置於兩組籠中，以風扇將空氣由染病倉鼠吹向健康倉鼠，當中一輪測試兩籠之間無外科口罩，另兩輪則於兩籠中間以外科口罩分隔，分別模擬染病倉鼠及健康倉鼠戴口罩。結果顯示，在無口罩阻擋下，66.7%健康倉鼠在7日內感染病毒；若健康倉鼠的籠外以外科口罩分隔，感染率下降一半至33.3%；若在染病倉鼠的籠外以外科口罩分隔，健康倉鼠感染率更下降至16.7%。

戴罩倘染疫 病毒量少程度輕

結果發現，防止感染者散播病毒比健康者抵擋更有效。袁國勇解釋，正如感染者不戴口罩，飛沫除可直接噴人，更令周遭環境都有病毒，有更多間接接觸傳播的可能。他又相信，若染病者及健康者同時戴口罩，感染率會更低。另外，他說戴口罩者即使感染到，病毒量亦較少，病的嚴重程度亦較低，可降死亡率。

袁國勇說，實驗證實了戴口罩防疫的重要，他理解近日天氣炎熱下，市民或會抗拒戴口罩，但呼籲市民尤其在室內及封閉的場所，如乘搭公共交通工具、出入辦公室、商場等必須戴口罩；若在室外較通風地方，須保持足夠社交距離才可不用戴。

被問銅芯口罩效用 「有好過無」

至於政府派發的「銅芯抗疫口罩」或其他布口罩是否同樣有效，袁國勇稱「有好過無」；昨日他未有戴上銅芯口罩，他說不是不相信銅芯口罩，而是因為「好易甩出嚟」。

（抗疫新階段）