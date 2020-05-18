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政府內部傾向續限8人 措施延14天 林正財倡限聚令豁免宗教聚會

【明報專訊】上周梨木樹邨現家庭群組個案至昨日仍未找到感染源頭，但當局化驗了同座居民、相關接觸者約1000個樣本，全部呈陰性，未發現爆發。本港「限聚令」等防疫措施將於周四（21日）屆滿，據了解港府內部傾向維持現有8人限聚令等措施多14天。行政會議成員林正財認為，在滿足戴口罩、避免飲食等條件下可豁免宗教集會受「限聚令」所限，望最快下周日可上教會。政府專家顧問袁國勇認同在滿足特定條件下放寬教會或佛堂聚會，許樹昌支持維持現有的社交距離措施。

居英者確診後回港 張竹君籲病人當地治療

本港昨新增3宗新型冠狀病毒輸入個案，均從巴基斯坦抵港，本港累計有1055宗確診和一宗疑似個案。另外，一名居於英國的29歲男子，5月1日現喉嚨痛，10日在當地求診後回家，14日確診，病情好轉後昨乘國泰航空CX252返港，抵港時報告自己情况獲送往威爾斯親王醫院留醫，列為海外個案，衛生署正調查同機乘客數目。衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲，確診者應在當地接受治療並康復後才回港，否則路途上對自己產生危險，對同機乘客亦帶來風險。

梨木樹收回1300樣本全陰 源頭仍未知

對於梨木樹邨3宗家庭群組個案，張竹君稱，已在梨木樹邨、卓明樓等地派約3000個樣本瓶，收回1300個樣本均呈陰性，暫無感染頭緒。但張認為目前風險與14日前分別不大，正透過上述大型檢測計劃了解社區陽性比率，助評估香港整體疫情。

K場夜店暫擬續關 林盼宗教聚會周日可復

限聚令等措施本周四（21日）屆滿。據了解，港府最快周二公布最新防疫措施，內部傾向維持現有各項安排如「8人限聚令」多14天，因初步評估梨木樹邨個案仍有不確定不宜放寬，但又未見引起大爆發，故毋須收緊。卡拉OK、夜店、夜總會、派對房間及浴室同樣關閉至周四，當局初步傾向維持關閉決定，但暫無證據顯示處所與群組個案相關，有鬆綁空間，會再研究做最後決定。

食物及衛生局長陳肇始昨稱，先透過社區化驗了解今次屬於小型傳播還是爆發，掌握更多資料再決定是否有條件放寬防疫措施。

行政會議成員林正財表示，宗教活動受「限聚令」限制，政府早前與基督教、天主教、回教、佛教等領袖商討，對方對停聖餐、停共用經書、量體溫、出席者全程戴口罩等衛生措施予認同，有可能將「限聚令」豁免群組擴至宗教活動，他認為可放寬予200人內聚會，希望最快周日前實施。而卡拉OK若可解決共用咪高峰風險、空氣流通問題亦有空間予重開。

至於「8人限聚令」，林正財認為要待梨木樹邨和卓明樓居民化驗結果出爐來評估疫情，亦應等14日看傳播鏈是否截斷了，目前應維持限聚集。

袁國勇認同容上教會 不宜放寬限聚令

政府抗疫督導委員會專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，在找出梨木樹邨群組感染源頭及做到每日7500人病毒篩檢前，都不宜放寬「限聚令」或考慮解封邊境。若市民做足防疫措施，一般社交活動則可放寬，包括上教會或佛堂，但衛生署專家要分析各活動「關鍵控制點」，例如避免領聖餐等，他說「要諗『新橋』令社會繼續運作」。另一專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，梨木樹個案仍未找到源頭，不宜放寬、亦毋須收緊各項社交距離措施。

明報記者

（抗疫新階段）

相關字詞﹕陳肇始 新型冠狀病毒 限聚令

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