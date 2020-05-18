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港聞二

民主黨7議員續戰立會 黃碧雲收1/4反對票

【明報專訊】民主黨昨舉行特別會員大會，通過由7名現任立法會議員籌組立法會選舉隊伍。不過，九龍西黃碧雲收到近四分之一反對票，據悉多名黨員批評她在反修例運動表現不彰，黃碧雲回應稱聽到批評及意見，定會檢討及反省，「做得不足、不好的地方，會做好點」，冀與九龍西不同光譜努力擊敗建制派，贏得議會過半、「開創議會新天」。

年輕黨員不滿反修例表現 黃稱反省

在199票會員票中，黃碧雲獲139票贊成、50票反對、10票棄權或廢票，反對票達四分之一；其他候選人的反對票則由0至17票不等。民主黨中委蘇逸恆稱，事前並無收集授權票，只欲發言表達不滿，但不少黨員不滿黃碧雲回應，故投反對票。每名候選人原預留約15分鐘回應提問，據悉黃碧雲環節長達75分鐘。

綜合與會者消息，不少年輕民主黨員批評她在反修例運動表現不彰，斥其回應是「災難」、常自言遭抹黑；會上有人質疑黃在理大一役未見人，她回應稱對事件感心痛，因看見校園被破壞，其後才稱亦因年輕人受傷而心痛。而民主黨前主席劉慧卿自言已退下火線交棒，問黃碧雲何不考慮讓位，黃稱今次是最後一屆，會培育新人，又說自己民調上有優勢。據悉，東區區議會副主席趙家賢斥黃碧雲會上言論無異新民黨主席葉劉淑儀。

胡志偉：絕對遵從協調機制

民主黨主席胡志偉會後稱，派黃碧雲出戰是會員大會決定、要尊重，但強調九龍西會協調出最有力量團隊與建制派爭奪議席，黃碧雲定會遵從協調機制結果，「這是她眼前最快要面對的挑戰」。

胡志偉形容今次選舉責任重大，「35+」為民主派參選總目標，強調該黨絕對會遵從協調機制結果，冀確保民主派取逾半議席，對政府施政施予最大壓力；他說今次選舉「不存在個人面目」，而是港人如何團結回應、抵抗專政。

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