港聞

港聞二

許正宇：社會持續不穩 抵消政策成效

【明報專訊】民建聯昨舉辦圓桌會議探討重振香港經濟，財經事務及庫務局長許正宇發言時提及，即使政府發放多項補助，都要有安穩的社會環境才能使用，「如社會穩定持續是問題，會抵消政策、措施成效」。與會的立法會議員周浩鼎斥政府發放支援款項太慢，並批評勞工及福利局長羅致光推搪成立失業援助金、拒絕隨社會保障系統派1萬元。

周浩鼎批政府批款慢 不設失業金

民建聯舉辦「克服疫境，重振經濟」圓桌會議，許正宇形容未來經濟面對挑戰，故政府在兩輪抗疫基金、《財政預算案》共向市場投入逾3000億元。許正宇又稱要有「同理心」，他說下月是父親節，市民希望與家人敘天倫，但是即使政府派發多項補助，也要有安穩的社會環境才能使用，「如社會穩定持續是問題，會抵消政策、措施成效」。

政府早前計劃與私營機構共推出3萬個職位，許正宇表示，會視乎局方可如何配合，令年輕人可有更多機會「實戰」、了解金融機構運作。

周浩鼎稱政府援助仍有很多遺漏，包括羅致光充耳不聞、以各種理由推搪設失業援助金；並說曾倡循社會福利保障系統盡快派1萬元予領社會津貼人士，但羅致光亦拒絕，「論壇不斷稱政府應突破思維、以新科技處理問題……但阻力又來自特區政府」。

民建聯系列活動 探討一國兩制及貧富差距

民建聯近日在紅隧口設置「拒絕攬炒，重建家園」大型廣告牌，黨主席李慧琼表示，民建聯將會舉行「拒絕攬炒，重建家園——民建聯政策諮詢系列」連串活動，希望集中探討3個問題，包括「一國兩制如何行穩致遠」、「大市場、小政府是否切合香港發展所需」、「貧富差距問題如何處理」。

李慧琼表示，必須嚴格按《憲法》、《基本法》規定，準確落實一國兩制，強調特區政府管治及公務員體系「必須作出改革，摒棄精英的傲慢和官僚的因循，急市民所急，積極有為」。她稱該黨將陸續發表諮詢文件。根據民建聯就政策諮詢系列設立的網站，該黨將探討6個範圍，包括經濟發展、土地及房屋、醫療服務、社會服務、青年教育及政治管治。

相關字詞﹕周浩鼎 李慧琼 公務員 基本法 羅致光 立法會議員 財政預算案 一國兩制 立法會

上 / 下一篇新聞

歷史試題風波 今派員查考評局 教局否認政治干預 校長會憂損自主
歷史試題風波 今派員查考評局 教局否認政治干預 校長會憂損自主
考生稱花時間作答：成績若跌兩級誰負責？
考生稱花時間作答：成績若跌兩級誰負責？
教師斥教局鹵莽 毁考生努力教師士氣
教師斥教局鹵莽 毁考生努力教師士氣
官媒連日批評港教育 議員：有系統攻擊
官媒連日批評港教育 議員：有系統攻擊
8‧31被捕3人：未獲監警接觸 批報告偏頗 沒查警濫武全信警方
8‧31被捕3人：未獲監警接觸 批報告偏頗 沒查警濫武全信警方
退出國際專家 另撰報告分析反修例
退出國際專家 另撰報告分析反修例
央視反修例回顧片 提示威者暴力未提警武「7‧21」
央視反修例回顧片 提示威者暴力未提警武「7‧21」
料兩會將討論23條 何柱國：社會反彈不會好犀利
料兩會將討論23條 何柱國：社會反彈不會好犀利
民主黨7議員續戰立會 黃碧雲收1/4反對票
民主黨7議員續戰立會 黃碧雲收1/4反對票
政府內部傾向續限8人 措施延14天 林正財倡限聚令豁免宗教聚會
政府內部傾向續限8人 措施延14天 林正財倡限聚令豁免宗教聚會
袁國勇倉鼠實驗：戴口罩感染率最少減半
袁國勇倉鼠實驗：戴口罩感染率最少減半
陳肇始：粵港澳正商檢疫互認
陳肇始：粵港澳正商檢疫互認
火警鐘誤鳴 屯院負壓設施停1小時
火警鐘誤鳴 屯院負壓設施停1小時
羅兵咸永道獲委「保就業」代理人
羅兵咸永道獲委「保就業」代理人
全球最新疫情
全球最新疫情
伊院試用送餐機械人 減醫護染疫風險
伊院試用送餐機械人 減醫護染疫風險
另一機械人進駐 試運送醫療紀錄
另一機械人進駐 試運送醫療紀錄
黃大仙祠炸彈虛驚 警引爆監測盒 嶺大稱金屬盒研究空氣質素 嗇色園：未收過申請
黃大仙祠炸彈虛驚 警引爆監測盒 嶺大稱金屬盒研究空氣質素 嗇色園：未收過申請
研香燭污染對健康風險 教授網頁：寺廟或不願配合
研香燭污染對健康風險 教授網頁：寺廟或不願配合
陳茂波料4月失業率大升
陳茂波料4月失業率大升
工聯會青年就業調查：逾半人減薪凍薪失業
工聯會青年就業調查：逾半人減薪凍薪失業
監控山火變人群測溫 港商迎解封商機
監控山火變人群測溫 港商迎解封商機
森林防火攝像儀 賣到8國56城市
森林防火攝像儀 賣到8國56城市
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】獻身黃圈 譚文豪替更揸的士 話終於有機會子承父業
【Emily】獻身黃圈 譚文豪替更揸的士 話終於有機會子承父業
【Emily】何柱國畀林鄭篤背脊？
【Emily】何柱國畀林鄭篤背脊？
【Emily】政府請公關重新出發 國際大行入標
【Emily】政府請公關重新出發 國際大行入標
【Emily】前三和公立學校 變導盲犬學堂
【Emily】前三和公立學校 變導盲犬學堂
【Emily】85歲高黃美芸 打網球跑步煲韓劇
【Emily】85歲高黃美芸 打網球跑步煲韓劇
【Emily】藉囝囝問題 許正宇大讚港抗疫工作
【Emily】藉囝囝問題 許正宇大讚港抗疫工作