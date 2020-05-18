許正宇：社會持續不穩 抵消政策成效

周浩鼎批政府批款慢 不設失業金

民建聯舉辦「克服疫境，重振經濟」圓桌會議，許正宇形容未來經濟面對挑戰，故政府在兩輪抗疫基金、《財政預算案》共向市場投入逾3000億元。許正宇又稱要有「同理心」，他說下月是父親節，市民希望與家人敘天倫，但是即使政府派發多項補助，也要有安穩的社會環境才能使用，「如社會穩定持續是問題，會抵消政策、措施成效」。

政府早前計劃與私營機構共推出3萬個職位，許正宇表示，會視乎局方可如何配合，令年輕人可有更多機會「實戰」、了解金融機構運作。

周浩鼎稱政府援助仍有很多遺漏，包括羅致光充耳不聞、以各種理由推搪設失業援助金；並說曾倡循社會福利保障系統盡快派1萬元予領社會津貼人士，但羅致光亦拒絕，「論壇不斷稱政府應突破思維、以新科技處理問題……但阻力又來自特區政府」。

民建聯系列活動 探討一國兩制及貧富差距

民建聯近日在紅隧口設置「拒絕攬炒，重建家園」大型廣告牌，黨主席李慧琼表示，民建聯將會舉行「拒絕攬炒，重建家園——民建聯政策諮詢系列」連串活動，希望集中探討3個問題，包括「一國兩制如何行穩致遠」、「大市場、小政府是否切合香港發展所需」、「貧富差距問題如何處理」。

李慧琼表示，必須嚴格按《憲法》、《基本法》規定，準確落實一國兩制，強調特區政府管治及公務員體系「必須作出改革，摒棄精英的傲慢和官僚的因循，急市民所急，積極有為」。她稱該黨將陸續發表諮詢文件。根據民建聯就政策諮詢系列設立的網站，該黨將探討6個範圍，包括經濟發展、土地及房屋、醫療服務、社會服務、青年教育及政治管治。