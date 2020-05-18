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8‧31被捕3人：未獲監警接觸 批報告偏頗 沒查警濫武全信警方

【明報專訊】監警會上周五公布反修例示威審視報告，沒評論警員曾否濫用武力，包括公眾關注的8．31太子站事件。有8．31事件被捕者昨稱，監警會沒向他們了解事發經過，無調查但又完全信納警方說法，批報告偏頗及不全面，質疑沒提及警員涉過分使用武力，也沒調查警方執法問題，未能解答市民疑問。

警方當晚進入太子站執法有否涉使用過度武力受公眾關注，而警方在車廂的執法行動亦引起爭議，監警會報告引用港鐵閉路電視片段、傳媒照片、報道等資料，列出當晚事發經過，但沒評價個別警員行為對錯，只建議檢討警方使用武力拘捕大量示威者的執法行動策略、在港鐵站或人多擠迫場所執法行動的策略。3名聲稱當日乘車經過太子站的被捕者，不滿監警會沒調查事件，也沒追究警員責任。

稱途經即遭警打 不信制度不向警投訴

被捕者Ice（化名）表示，當日他在太子站扶手電梯被捕，當時被防暴警及速龍小隊包圍，他們不斷用警棍擊打乘客及近距離施放胡椒噴劑，有防暴警經電梯走到月台時曾踩着被捕者的背部及頭部，但報告沒提到此情况。他批評報告片面及避重就輕，沒深入探討警察使用的武力是否恰當。另一被捕者Big eye（化名）在站內扶手電梯被捕，曾被警員多度用警棍擊打左手手腕關節及背部，事後做了4個月物理治療。兩人已踢保，至今沒被起訴。

被捕後獲無條件釋放的教育大學前學生會長梁耀霆表示，監警會沒主動接觸他們了解當日情况，質疑報告沒全面反映事實，促請成立獨立調查委員會，並認為委員會必須有民選代表及具社會公信力的人。他又說，自己當日只是乘車經過太子站，認為警察當時無差別襲擊或濫捕市民，質疑為何監警會會接納警方聲稱，能專業分辨市民或示威者的說法。3人均說，由於不相信投訴警察課制度，不會用此途徑投訴。

油尖旺區議員擬動議檢討執法監警制度

跟進事件的油尖旺區議員林兆彬批評，監警會在報告「好似時事評論員」，沒調查事件，花大篇幅批評示威者，也沒質疑警方執法問題，無助解決當下政治問題。他將在區議會動議要求檢討警方執法及監警會制度。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕831事件 監警會報告 監警會

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