官媒連日批評港教育 議員：有系統攻擊

《人民日報》刊文：港教育須「刮骨療毒」

文章以〈香港教育需要「刮骨療毒」〉為題，指涉事試題美化日本侵華，誘導學生得出該段歷史利大於弊的結論，並批評考評局對事件的回應傲慢、態度曖昧。文章又引述報道，指疑有考評局高級職員在社交網站發表「沒有日本侵華，哪有新中國」的言論，揭示香港教育界不乏害群之馬，教育體制如無掩雞籠。

文章稱，本港教育諸多問題腐蝕孩子身心，摧毁香港根基，令一些青少年喪失基本認知。文章提到，反修例事件逾3000名學生被捕，未成年人犯案率飈升，形容本港教育病得不輕，「必須對香港教育來一次徹底的『刮骨療毒』」，清理隱藏在教材的「毒內容」。

考評局接連捱批 教聯會：是偶然

葉建源指出，文章批評本港教育制度毒害學生，罪名嚴重、偏頗，希望外界勿將香港教育妖魔化。教聯會主席黃錦良不同意事件是中央或有建制派有系統、有組織針對教育界或考評局。黃表示業界之前是看到兩名考評局高層，在網上發表仇恨言論，所以出聲要考評局處理，但其後才發生DSE歷史科試題事件，原來正正牽涉有關考評局高層，形容連串涉及考評局的事件是「偶然」。他要求教育局及考評局「撥亂反正」，才是捍衛教育專業的做法。