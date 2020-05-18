教師斥教局鹵莽 毁考生努力教師士氣

教師：題目考批判力 非做閱讀理解

具爭議試題被教育局批評提供的資料片面，僅提及上世紀初日本對華援助。教協理事、歷史科教師張往反駁，稱試題參考資料包含日本當年對中國的利與弊行為，當中有資料雖指日本財閥向中國借貸，但亦反映中日簽訂的合約不平等。他說，不能靠表面理解試卷資料，不認為資料側重一方。張往不滿教育局未經專業討論及諮詢，就要求取消試題。

另一教協理事、歷史科教師李家宏表示，涉事題目參考資料非主體，「同學並非做閱讀理解」，他們需利用其所學作答，題目考核考生批判、整合及辨別史料能力，若外界單憑資料評論試題反而是偏頗。他又指，該題目問及1900至1945年間中日關係，當中涉及和平時期及戰爭事件，兩者同等重要，學生需要了解。具10多年教學經驗的歷史科陳老師表示，該試題設計切合教育局歷史科課程指引，但現時局方要求取消，令其覺得當局「搬龍門」，不知日後如何教學，「是否有些事不可觸碰？」

葉建源：本港教育遇從未見過危機

葉建源說，教育局在歷史科考試完結後，短時間內表態否定題目，要求取消試題，他估計局方與考評局沒討論具體處理方案，批評教育局做法不負責任。他又稱，本港教育界遭遇其從未見過的危機，認為有關「教育充滿問題」的批評是基於誤解，呼籲當局以學生利益為依歸，不應隨便破壞制度。