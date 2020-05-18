考生稱花時間作答：成績若跌兩級誰負責？

「若稱一條題能洗腦 不尊重學生」

應屆考生Ｗ（化名，圖）說，對教育局要求取消試題感詫異，「沒想過政治風波會燒到自己身上」。他說，歷史科不設校本評核，考生DSE成績全靠公開試表現決定，而局方要求取消的是評估型題目，考生需花較多時間作答。他對此題目表現有信心，若最終取消，估計歷史科成績等級或下跌一級。他說自己作答該題時，參考試題資料指日本向華貸款，同時提及中國需抵押鐵礦，他亦就其所學提出日本侵華歷史，因而結論指當時日本為中國帶來的「弊多於利」。他表示，高中歷史科強調20世紀上半葉日本對華的不是，若外界指一條題目就能對學生洗腦，是不尊重歷史科學生。

另一名考生陳同學稱，自己較熟悉中國近代史，考試期間花了較多時間作答，反而有另一條必答題有可能失分，若取消試題，擔心自己成績會下跌一至兩個等級，甚至影響大學選科。她稱，認識的歷史科同學亦對今次事件感到忐忑不安、覺得不公平，「若最後成績因此跌了一、兩個等級，誰人可以負責？」

家長聯盟憂損DSE國際認可

家長聯盟發言人張豔璿形容，今次事件是香港教育界「醜聞」，取消試題做法是匪夷所思，是香港教育制度的一大倒退。她表示DSE考試制度獲國際認可，DSE成績可銜接至海外大學，憂慮若最終取消試題下，會嚴重損害國際上的評分及認受性，影響香港考生到海外大學升學的機會。她又指出，有關試題理應經過嚴謹的審核程序，認為教育局取消試題的做法兒戲，亦削弱歷史科的討論空間，擔心最終會減低學生的批判性思維。