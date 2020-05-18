歷史試題風波 今派員查考評局 教局否認政治干預 校長會憂損自主

DSE歷史科上周四（14日）開考，其中一條涉及近代史中日關係題目惹起爭議。教育局上周五要求考評局取消有關的必答題，試題佔8分。

中學校長會：應由考評局按機制做決定

中學校長會義務總幹事、前主席黃謂儒稱，對教育局做法感震驚，「一條題目大家都覺得無問題、或可以稱其是出得不好，需不需要咁強烈譴責？」他稱，試題的事原先只屬茶杯內的風波，卻演變成政治風暴，欲蓋教育界，「考評局可以如何應對，令人擔心」。

黃謂儒稱，中學校長會憂慮事件損害考評局與教育局的互信及伙伴關係，日後難再維持獨立自主性，以後試卷擬題工作、學術討論空間收窄，「日後香港還會不會有以前的自由？心知肚明」。

中學校長會主席鄧振強稱，公開試是專業工作，有其考評原則，考評局最能掌握原則及工作流程，如今已有多方就試題提出意見，認為應容讓考評局考慮，再由考評局按其機制、職權做決定。

教聯：若查無問題可還考評局公道

聖公會鄧肇堅中學校長戴德正認為，此事「政治感覺凌駕專業，政治思考多過專業思考」，明顯是政治干預，要考評局受壓。他稱考評局審題機制恆常且有效，即使有爭議，亦應讓考評局機制處理、檢討，「任何一條試題都可有改善空間，唔係考完就話要取消個別試題」，認為做法對考生不公平。

教聯會主席黃錦良表示，要捍衛教育專業，便應找出問題，不能偏袒缺失者，認為由教局調查考評局出試題安排，並不是干預，稱如發現有問題便要問責，但如調查後無發現問題，便還了考評局公道。

身兼考評局委員的教育局副秘書長康陳翠華昨日在教育局網站刊出文章，表示一些牽涉大是大非的題目，例如侵略、屠殺、種族清洗等，「完全不應引導基礎教育階段學生討論其正面價值」。康陳翠華指出，本年的歷史科試題，問學生是否同意在1900至1945年間日本為中國帶來「利多於弊」，其間日本曾多次發動對華侵略，千萬計人喪生，批評有人嘗試合理化此命題，指硬說這是開放題題型，說考評技術層面可以容讓學生得出弊多於利結論，「這是完全失焦的詭辯」。

副秘：題目涉複雜歷史 不適合中學課程

康太更指題目涉及上世紀上半葉的歷史複雜，不適合中學課程。她表示是次設題已有問題，「故將題目取消是合理及負責的做法」。康陳翠華2017年介紹中史課課程時，曾被問及為何初中中史課程沒包含六七暴動，她稱不會將「雞毛蒜皮」事件全放進去。她其後承認或用詞不當。

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