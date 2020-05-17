闢作檢疫前 翠雅山房人流已按年跌六成

抗疫基金向10項目各資助300萬

本報向10個獲資助的活化計劃查詢其受疫情的影響，其中饒宗頤文化館發言人回覆稱，受反修例運動及疫情影響，翠雅山房未用作檢疫中心前，到訪人流已明顯下降，2019年有25.2萬人次，較2018年的33.2萬，下跌24%；今年1月訪客只有9937人，較去年同期下跌六成。該館去年9月已實施無薪假措施。

新聞博覽館關閉避疫 收入大減

浸會大學中醫藥學院雷生春堂主管周志豪稱，疫情爆發後取消了導賞團，只開放應診，2月首周求診者較去年同期減少兩三成，但其後人流回升。由於要控制人流，近月整體求診者略減，但有不少舊症病人近月重訪，藉中藥增加免疫力，故醫館收入未見大減。

由虎豹別墅改建的虎豹樂圃表示，無法計算外來因素對人流的影響。由大埔警署改建成的綠匯學苑表示自1月29日至本月7日關閉，其間只維持有限度公眾服務。由必列啫士街街市改建的新聞博覽館表示，該館自1月下旬休館至5月8日重開，其間已預約活動全部取消，收入大受影響。其他活化計劃機構至截稿前未有回覆。

發展局回覆稱，向活化計劃的機構資助300萬元，用作應付僱員薪酬、水電費、維修費用、清潔和保安費等營運開支，機構需承諾保留現有僱員，並須向政府提交帳目。