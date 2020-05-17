曾參與4期審批 陳智思倡討論活化建築增商業元素

首3期逾半項目訪客未達預期

根據發展局今年2月提交立法會的文件，政府給予活化項目的建設及營運資助，截至今年2月4日共17.6665億元；首3期、11個已營運的活化項目中，6個項目的訪客人次未達獲選時的預期，其中由浸大中醫藥學院營運的雷生春堂，自2012年4月開始營運至今年1月這7年多，共有逾44.9萬人次到訪，平均一年約7萬，未達獲批時每年13.7萬的預期。雷生春堂解釋，途經參觀或買涼茶的人數未有計算在到訪人次之內。

曾擊敗八和會館 薩凡納下月停運

至於因收生不足致長期虧蝕，已宣布下月1日停運的薩凡納藝術設計大學（SCAD）香港分校，其到訪人流亦遠遜預期。自2010年9月營運至今年1月，有逾42.8萬人次到訪，即平均每年4萬多人，其獲選時預期每年人流可達13萬人次。

SCAD位處前北九龍裁判法院，為首輪活化計劃的獲選者，陳智思當年有份審批有關申請，他透露當年政府曾派員到美國，得知校方有豐富活化經驗，陳更形容為「滿分」。他說，以SCAD與八和會館最後兩強比較，實力有一定距離。

他稱，八和會館具社會價值，卻缺乏活化建築的管理經驗，委員亦擔心八和只做粵劇訓練，財政上能否維持，而SCAD上述條件明顯較優勝。陳智思稱5項評審準則之一是計劃的財務是否可行，「批錢給一個從未做過（活化）、只是口說做到的機構，政府有沒有信心？政府最怕要重新接收項目」。

須以社企營運 部分長期虧蝕

皇后碼頭2007年被拆，政府翌年推出活化歷史建築伙伴計劃，同年長實改建法定古蹟尖沙嘴前水警總部為1881商場，惹來社會爭議。陳智思稱，活化計劃在上述背景下誕生，審批時需加倍謹慎，因市民不接受太商業化。申請活化計劃的機構現須以社會企業營運，惟部分項目人流不達標，甚至長年虧蝕。被問到應否容許更多商業元素，陳智思認為計劃推行10多年，現階段社會可就此討論。

他以由舊大澳警署改建的大澳文物酒店為例，酒店由信和集團成立的保育公司營運，稱「好彩有大財團撐住」，而據他了解，酒店的洗滌工序由集團承擔，否則以酒店的規模應難以維持。來自商界的他強調，活化計劃的目標是「保住建築物」，亦要考慮計劃對社會是否有好處，因此在非牟利和商業間如何取平衡，應容納多少商業元素，「決定權始終在社會」。

明報記者 馮樂琳